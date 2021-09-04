У суботу, 4 вересня, в передостанній змагальний день на Паралімпіаді в Токіо були розіграні ще 70 комплектів нагород. З початку змагань на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 86 країн.

Ще чотири нагороди поклали до скарбнички збірної українські спортсмени з обмеженими можливостями: «срібло» здобули Ігор Цвєтов, Оксана Ботурчук (легка атлетика), Марина Мажула (веслування на байдарках і каное), «бронзу» — Василь Ковальчук (кульова стрільба).

У медальному заліку «жовто-сині» з 98 нагородами (24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових) пропустили на 5-у позицію збірну Нідерландів і перед останнім змагальним днем (5 вересня за медалі Ігор з українців поборються лише стрілки Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв) йдуть шостими.

Відзначимо блискучий виступ у Токіо наших плавців і легкоатлетів, які завершили виступи на Паралімпіаді. Українські майстри водних доріжок здобули для країни цілих 43 медалі (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових), представники легкої атлетики — 24 нагороди (5−16−3).

Ще до завершення змагань у Токіо найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020 став український плавець Максим Крипак (на фото), який завоював на Іграх п'ять золотих, одну срібну і одну бронзову медалі. Білоруський плавець Ігор Боки їде додому з п'ятьма золотими нагородами, а плавці з Китаю Лу Дун і Чжен Тао — з чотирма нагородами найвищого ґатунку.

У командному заліку трійку лідерів Ігор (за кількістю «золота») очолюють Китай — 200 медалей (93 золотих, 57 срібних, 50 бронзових), Великобританія — 122 (41−38−43) і збірна Паралімпійського комітету Росії — 117 (36−32 -49), що потіснила на четверту позицію команду США.

Параолімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 93 57 50 200 2 Великобританія 41 38 43 122 3 Паралімпійський комітет Росії 36 32 49 117 4 США 35 36 30 101 5 Нідерланди 25 16 16 57 6 Україна 24 47 27 98 7 Бразилія 22 19 30 71 8 Австралія 20 28 30 78 9 Італія 14 29 26 69 10 Азербайджан 14 1 4 19 11 Німеччина 13 12 18 43 12 Іран 12 11 1 24 13 Франція 10 14 28 52 14 Іспанія 9 15 11 35 15 Японія 9 14 19 42 16 Узбекистан 8 5 6 19 17 Польща 7 6 12 25 18 Угорщина 7 5 4 16 19 Мексика 7 2 13 22 20 Нова Зеландія 6 3 3 12 Швейцарія 6 3 3 12 22 Ізраїль 6 2 1 9 23 Канада 5 10 6 21 24 Таїланд 5 5 7 17 25 Білорусь 5 1 1 7 26 Індія 4 7 6 17 27 Туніс 4 5 2 11 28 Алжир 4 4 4 12 29 Бельгія 4 3 8 15 30 Словаччина 4 2 4 10 31 Ірландія 4 2 1 7 32 Нігерія 4 1 5 10 33 Куба 4 1 1 6 ПАР 4 1 1 6 35 Йорданія 4 0 1 5 36 Колумбія 3 7 14 24 37 Марокко 3 4 3 10 38 Венесуела 3 2 2 7 39 Малайзія 3 2 0 5 40 Данія 3 1 1 5 41 Південна Корея 2 8 12 22 42 Туреччина 2 4 9 15 43 Чехія 2 3 3 8 44 Чилі 2 3 1 6 Сербія 2 3 1 6 46 Норвегія 2 0 2 4 47 Сінгапур 2 0 0 2 48 Австрія 1 5 3 9 49 Швеція 1 4 2 7 50 Греція 1 3 7 11 51 Казахстан 1 3 1 5 Фінляндія 1 3 1 5 53 Індонезія 1 2 3 6 54 ОАЕ 1 1 1 3 55 Коста-Ріка 1 1 0 2 56 Еквадор 1 0 2 3 57 Кіпр 1 0 1 2 Шрі-Ланка 1 0 1 2 59 Ефіопія 1 0 0 1 Монголія 1 0 0 1 Пакистан 1 0 0 1 Перу 1 0 0 1 63 Аргентина 0 5 4 9 64 Єгипет 0 5 2 7 65 Хорватія 0 3 4 7 66 Латвія 0 3 2 5 67 Грузія 0 3 0 3 68 Болгарія 0 2 0 2 69 Гонконг 0 1 2 3 Ірак 0 1 2 3 71 Кувейт 0 1 1 2 Намібія 0 1 1 2 Румунія 0 1 1 2 Словенія 0 1 1 2 75 В'єтнам 0 1 0 1 76 Литва 0 0 3 3 77 Португалія 0 0 2 2 78 Сальвадор 0 0 1 1 Боснія і Герцеговина 0 0 1 1 Кенія 0 0 1 1 Саудівська Аравія 0 0 1 1 Чорногорія 0 0 1 1 Оман 0 0 1 1 Катар 0 0 1 1 Китайський Тайбей 0 0 1 1 Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 117 медалей (41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород), посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Остапченко завоював золоту медаль Паралімпіади в Токіо.

Фото Twitter Tokyo2020

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