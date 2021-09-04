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Спорт

Українець Крипак — найтитулованіший атлет Паралімпіади в Токіо: медальний залік за підсумками 4 вересня

16:36 4 вересня 2021
Максим Крипак

У суботу, 4 вересня, в передостанній змагальний день на Паралімпіаді в Токіо були розіграні ще 70 комплектів нагород. З початку змагань на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 86 країн.

Ще чотири нагороди поклали до скарбнички збірної українські спортсмени з обмеженими можливостями: «срібло» здобули Ігор Цвєтов, Оксана Ботурчук (легка атлетика), Марина Мажула (веслування на байдарках і каное), «бронзу» — Василь Ковальчук (кульова стрільба).

У медальному заліку «жовто-сині» з 98 нагородами (24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових) пропустили на 5-у позицію збірну Нідерландів і перед останнім змагальним днем (5 вересня за медалі Ігор з українців поборються лише стрілки Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв) йдуть шостими.

Відзначимо блискучий виступ у Токіо наших плавців і легкоатлетів, які завершили виступи на Паралімпіаді. Українські майстри водних доріжок здобули для країни цілих 43 медалі (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових), представники легкої атлетики — 24 нагороди (5−16−3).

Ще до завершення змагань у Токіо найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020 став український плавець Максим Крипак (на фото), який завоював на Іграх п'ять золотих, одну срібну і одну бронзову медалі. Білоруський плавець Ігор Боки їде додому з п'ятьма золотими нагородами, а плавці з Китаю Лу Дун і Чжен Тао — з чотирма нагородами найвищого ґатунку.

У командному заліку трійку лідерів Ігор (за кількістю «золота») очолюють Китай — 200 медалей (93 золотих, 57 срібних, 50 бронзових), Великобританія — 122 (41−38−43) і збірна Паралімпійського комітету Росії — 117 (36−32 -49), що потіснила на четверту позицію команду США.

Параолімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 93 57 50 200
2 Великобританія 41 38 43 122
3 Паралімпійський комітет Росії 36 32 49 117
4 США 35 36 30 101
5 Нідерланди 25 16 16 57
6 Україна 24 47 27 98
7 Бразилія 22 19 30 71
8 Австралія 20 28 30 78
9 Італія 14 29 26 69
10 Азербайджан 14 1 4 19
11 Німеччина 13 12 18 43
12 Іран 12 11 1 24
13 Франція 10 14 28 52
14 Іспанія 9 15 11 35
15 Японія 9 14 19 42
16 Узбекистан 8 5 6 19
17 Польща 7 6 12 25
18 Угорщина 7 5 4 16
19 Мексика 7 2 13 22
20 Нова Зеландія 6 3 3 12
Швейцарія 6 3 3 12
22 Ізраїль 6 2 1 9
23 Канада 5 10 6 21
24 Таїланд 5 5 7 17
25 Білорусь 5 1 1 7
26 Індія 4 7 6 17
27 Туніс 4 5 2 11
28 Алжир 4 4 4 12
29 Бельгія 4 3 8 15
30 Словаччина 4 2 4 10
31 Ірландія 4 2 1 7
32 Нігерія 4 1 5 10
33 Куба 4 1 1 6
ПАР 4 1 1 6
35 Йорданія 4 0 1 5
36 Колумбія 3 7 14 24
37 Марокко 3 4 3 10
38 Венесуела 3 2 2 7
39 Малайзія 3 2 0 5
40 Данія 3 1 1 5
41 Південна Корея 2 8 12 22
42 Туреччина 2 4 9 15
43 Чехія 2 3 3 8
44 Чилі 2 3 1 6
Сербія 2 3 1 6
46 Норвегія 2 0 2 4
47 Сінгапур 2 0 0 2
48 Австрія 1 5 3 9
49 Швеція 1 4 2 7
50 Греція 1 3 7 11
51 Казахстан 1 3 1 5
Фінляндія 1 3 1 5
53 Індонезія 1 2 3 6
54 ОАЕ 1 1 1 3
55 Коста-Ріка 1 1 0 2
56 Еквадор 1 0 2 3
57 Кіпр 1 0 1 2
Шрі-Ланка 1 0 1 2
59 Ефіопія 1 0 0 1
Монголія 1 0 0 1
Пакистан 1 0 0 1
Перу 1 0 0 1
63 Аргентина 0 5 4 9
64 Єгипет 0 5 2 7
65 Хорватія 0 3 4 7
66 Латвія 0 3 2 5
67 Грузія 0 3 0 3
68 Болгарія 0 2 0 2
69 Гонконг 0 1 2 3
Ірак 0 1 2 3
71 Кувейт 0 1 1 2
Намібія 0 1 1 2
Румунія 0 1 1 2
Словенія 0 1 1 2
75 В'єтнам 0 1 0 1
76 Литва 0 0 3 3
77 Португалія 0 0 2 2
78 Сальвадор 0 0 1 1
Боснія і Герцеговина 0 0 1 1
Кенія 0 0 1 1
Саудівська Аравія 0 0 1 1
Чорногорія 0 0 1 1
Оман 0 0 1 1
Катар 0 0 1 1
Китайський Тайбей 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 117 медалей (41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород), посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Остапченко завоював золоту медаль Паралімпіади в Токіо.

Фото Twitter Tokyo2020

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