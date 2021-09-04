Українець Крипак — найтитулованіший атлет Паралімпіади в Токіо: медальний залік за підсумками 4 вересня
У суботу, 4 вересня, в передостанній змагальний день на Паралімпіаді в Токіо були розіграні ще 70 комплектів нагород. З початку змагань на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 86 країн.
Ще чотири нагороди поклали до скарбнички збірної українські спортсмени з обмеженими можливостями: «срібло» здобули Ігор Цвєтов, Оксана Ботурчук (легка атлетика), Марина Мажула (веслування на байдарках і каное), «бронзу» — Василь Ковальчук (кульова стрільба).
У медальному заліку «жовто-сині» з 98 нагородами (24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових) пропустили на 5-у позицію збірну Нідерландів і перед останнім змагальним днем (5 вересня за медалі Ігор з українців поборються лише стрілки Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв) йдуть шостими.
Відзначимо блискучий виступ у Токіо наших плавців і легкоатлетів, які завершили виступи на Паралімпіаді. Українські майстри водних доріжок здобули для країни цілих 43 медалі (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових), представники легкої атлетики — 24 нагороди (5−16−3).
Ще до завершення змагань у Токіо найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020 став український плавець Максим Крипак (на фото), який завоював на Іграх п'ять золотих, одну срібну і одну бронзову медалі. Білоруський плавець Ігор Боки їде додому з п'ятьма золотими нагородами, а плавці з Китаю Лу Дун і Чжен Тао — з чотирма нагородами найвищого ґатунку.
У командному заліку трійку лідерів Ігор (за кількістю «золота») очолюють Китай — 200 медалей (93 золотих, 57 срібних, 50 бронзових), Великобританія — 122 (41−38−43) і збірна Паралімпійського комітету Росії — 117 (36−32 -49), що потіснила на четверту позицію команду США.
Параолімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|93
|57
|50
|200
|2
|Великобританія
|41
|38
|43
|122
|3
|Паралімпійський комітет Росії
|36
|32
|49
|117
|4
|США
|35
|36
|30
|101
|5
|Нідерланди
|25
|16
|16
|57
|6
|Україна
|24
|47
|27
|98
|7
|Бразилія
|22
|19
|30
|71
|8
|Австралія
|20
|28
|30
|78
|9
|Італія
|14
|29
|26
|69
|10
|Азербайджан
|14
|1
|4
|19
|11
|Німеччина
|13
|12
|18
|43
|12
|Іран
|12
|11
|1
|24
|13
|Франція
|10
|14
|28
|52
|14
|Іспанія
|9
|15
|11
|35
|15
|Японія
|9
|14
|19
|42
|16
|Узбекистан
|8
|5
|6
|19
|17
|Польща
|7
|6
|12
|25
|18
|Угорщина
|7
|5
|4
|16
|19
|Мексика
|7
|2
|13
|22
|20
|Нова Зеландія
|6
|3
|3
|12
|Швейцарія
|6
|3
|3
|12
|22
|Ізраїль
|6
|2
|1
|9
|23
|Канада
|5
|10
|6
|21
|24
|Таїланд
|5
|5
|7
|17
|25
|Білорусь
|5
|1
|1
|7
|26
|Індія
|4
|7
|6
|17
|27
|Туніс
|4
|5
|2
|11
|28
|Алжир
|4
|4
|4
|12
|29
|Бельгія
|4
|3
|8
|15
|30
|Словаччина
|4
|2
|4
|10
|31
|Ірландія
|4
|2
|1
|7
|32
|Нігерія
|4
|1
|5
|10
|33
|Куба
|4
|1
|1
|6
|ПАР
|4
|1
|1
|6
|35
|Йорданія
|4
|0
|1
|5
|36
|Колумбія
|3
|7
|14
|24
|37
|Марокко
|3
|4
|3
|10
|38
|Венесуела
|3
|2
|2
|7
|39
|Малайзія
|3
|2
|0
|5
|40
|Данія
|3
|1
|1
|5
|41
|Південна Корея
|2
|8
|12
|22
|42
|Туреччина
|2
|4
|9
|15
|43
|Чехія
|2
|3
|3
|8
|44
|Чилі
|2
|3
|1
|6
|Сербія
|2
|3
|1
|6
|46
|Норвегія
|2
|0
|2
|4
|47
|Сінгапур
|2
|0
|0
|2
|48
|Австрія
|1
|5
|3
|9
|49
|Швеція
|1
|4
|2
|7
|50
|Греція
|1
|3
|7
|11
|51
|Казахстан
|1
|3
|1
|5
|Фінляндія
|1
|3
|1
|5
|53
|Індонезія
|1
|2
|3
|6
|54
|ОАЕ
|1
|1
|1
|3
|55
|Коста-Ріка
|1
|1
|0
|2
|56
|Еквадор
|1
|0
|2
|3
|57
|Кіпр
|1
|0
|1
|2
|Шрі-Ланка
|1
|0
|1
|2
|59
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Монголія
|1
|0
|0
|1
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|Перу
|1
|0
|0
|1
|63
|Аргентина
|0
|5
|4
|9
|64
|Єгипет
|0
|5
|2
|7
|65
|Хорватія
|0
|3
|4
|7
|66
|Латвія
|0
|3
|2
|5
|67
|Грузія
|0
|3
|0
|3
|68
|Болгарія
|0
|2
|0
|2
|69
|Гонконг
|0
|1
|2
|3
|Ірак
|0
|1
|2
|3
|71
|Кувейт
|0
|1
|1
|2
|Намібія
|0
|1
|1
|2
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|Словенія
|0
|1
|1
|2
|75
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|76
|Литва
|0
|0
|3
|3
|77
|Португалія
|0
|0
|2
|2
|78
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Боснія і Герцеговина
|0
|0
|1
|1
|Кенія
|0
|0
|1
|1
|Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1
|Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|Оман
|0
|0
|1
|1
|Катар
|0
|0
|1
|1
|Китайський Тайбей
|0
|0
|1
|1
|Уганда
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 117 медалей (41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород), посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Остапченко завоював золоту медаль Паралімпіади в Токіо.
Фото Twitter Tokyo2020168
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