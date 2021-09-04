Голи Соломона та Тілля й вилучення Родрігеса за хамство: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У суботу, 4 вересня, стартував 5-й тур європейської кваліфікації ЧС-2022, фінальна частина якого пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року на стадіонах Катару.

Відзначимо, що результативними діями в поєдинках за свої національні команди відзначилися футболісти, які виступають у чемпіонаті України. За збірну Ізраїлю забив півзахисник «Шахтаря» Манор Соломон, відкривши рахунок у поєдинку з Австрією, а за Люксембург відзначився «ворсклянин» Олів'є Тілль, замкнувши передачу вже екс-гравця «Динамо» Жерсона Родрігеса, який на останніх хвилинах не стримав емоцій та був вилучений за хамство.

Група D

Україна — Франція — 1:1 (Шапаренко, 44 — Марсьяль, 51).

Фінляндія — Казахстан — 1:0 (Пох'янпало, 60).

Фіни зробили те, що не вдалося Україні, а саме обіграти вдома збірну Казахстану, завдяки чому «суомі» вийшли на друге місце в турнірній таблиці, при цьому у них ще й дві гри в запасі порівняно з Україною.

Турнірне становище: 1. Франція — 9 (5); 2. Фінляндія — 5 (3); 3. Україна — 5 (5); 4. Боснія і Герцеговина — 2 (3); 5. Казахстан — 2 (4).

Група А

Сербія — Люксембург — 4:1 (Мітрович, 22, 35, Шано, 81, у свої ворота, Міленкович, 90+6 — О. Тілль, 77). На 90+4-й хвилині вилучений Родрігес (Люксембург).

Ірландія — Азербайджан — 1:1 (Даффі, 87 — Махмудов, 45+1).

Турнірне становище: 1. Сербія — 10; 2. Португалія — 10; 3. Люксембург — 6; 4. Ірландія — 1; 5. Азербайджан — 1.

Група F

Ізраїль — Австрія — 5:2 (Соломон, 5, Даббур, 20, Захаві, 33, 90+1, Вайссман, 59 — Баумгартнер, 42, Арнаутович, 55).

Фарерські острови — Данія — 0:1 (Вінд, 85). На 84-й хвилині вилучений Р. Єнсен (Фарерські острови).

Шотландія — Молдова — 1:0 (Дайкс, 14).

Турнірне становище: 1. Данія — 13; 2. Ізраїль — 10; 3. Шотландія — 8; 4. Австрія — 7; 5. Фарерські острови — 2; 6. Молдова — 1.

Група G

Латвія — Норвегія — 0:2 (Холанд, 20, Ельюнуссі, 66).

Нідерланди — Чорногорія — 4:0 (Депай, 38, 62, Вейналдум, 70, Гакпо, 76).

Гібралтар — Туреччина — 0:3 (Давіршоглу, 54, Чалханоглу, 65, Караман, 83).

Турнірне становище: 1. Туреччина — 11; 2. Нідерланди — 10; 3. Норвегія — 10; 4. Чорногорія — 7; 5. Латвія — 4; 6. Гібралтар — 0.

Група Н

Кіпр — Росія — 0:2 (Єрохін, 6, Жемалетдінов, 55).

Словенія — Мальта — 1:0 (Ловрич, 44).

Словаччина — Хорватія — 0:1 (Брозович, 86).

Турнірне становище: 1. Росія — 10; 2. Хорватія — 10; 3. Словенія — 7; 4. Словаччина — 6; 5. Мальта — 4; 6. Кіпр — 4.

Додамо, що також були зіграні товариські матчі: Катар — Португалія — 1:3 (Хассан, 61 — Андре Сілва, 23, Отавіу, 25, Бруну Фернандеш, 88), Боснія і Герцеговина — Кувейт — 1:0 (Превляк, 66) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віце-чемпіон світу хорват Маріо Манджукич оригінально оголосив про завершення кар'єри, написавши листа самому собі.

Фото uefa.com

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