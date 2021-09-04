Гол-шедевр Шапаренка приніс Україні бойову нічию з чемпіоном світу Францією: відеоогляд матчу

У суботу, 4 вересня, збірна України з футболу, екс-головний тренер якої Андрій Шевченко розповів скандальні деталі свого відходу з команди, провела черговий поєдинок відбірного циклу чемпіонату світу. Після осічки на полі збірної Казахстану (2:2) підопічні Олександра Петракова приймали на київському «Олімпійському» чинних чемпіонів світу французів.

ЧС-2022. Кваліфікація. Група D

Україна — Франція — 1:1

Україна: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Циганков (Малиновський, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сікан, 82).

Франція: Льоріс, Дінь, Кімпембе, Зума, Дюбуа, Погба, Чуамені (Верету, 83), Коман (Діабі, 64), Рабьо, Грізманн, Марсьяль (Бензема, 64).

Голи: Шапаренко (44) — Марсьяль (50).

Поєдинок на столичному «Олімпійському» зібрав на трибунах близько 50 тисяч уболівальників, які напевно сподівалися на те, що збірній України, яка завершила внічию всі чотири матчі на старті кваліфікації ЧС-2022 (8 втрачених очок!), вдасться зробити маленький спортивний подвиг. Незважаючи на важкий і безрадісний вояж до Казахстану, кадрові втрати (зі свіжих — дискваліфікація Зінченка, травма Буяльського, проблеми зі шлунком у Харатіна) і навіть зоряний статус команди Дідьє Дешама.

Та й статистика, здавалося, не обіцяла «жовто-синім» сумного завершення вечора. Раніше збірна України 4 вересня незмінно закінчувала матчі внічию: з Францією — 0:0 в 1999-му, з Данією — 1:1 в 2004-му і з Польщею — 1:1 в 2010-му.

Гру, яку, до речі, відвідав Андрій Шевченко, збірна України почала досить агресивно, але все обмежилося кількома напівмоментами біля воріт Льоріса. Згодом гості освоїлися, і небезпечним «пострілом» нагадав про себе Грізманн — повз ворота.

Який же моментище був у України на 35-й хвилині! Потужний удар Ярмоленка з меж штрафного відбив Льоріс, а Забарному забракло влучності на добиванні. Чемпіони світу з відповіддю не забарилися, але Пʼятов блискуче ліквідував вихід один на один форварда «МЮ» Марсьяля.

А перед самою перервою «Олімпійський» вибухнув у захваті, коли динамівець Шапаренко прицільним ударом з-за меж штрафного вразив «дев'ятку» воріт збірної Франції, забивши свій дебютний м'яч за національну команду. Шедевр — 1:0!

На жаль, другий тайм почався для хлопців Петракова з пропущеного м'яча. Після подачі з флангу Рабьо виграв верхову дуель, і Марсьяль з декількох метрів «розстріляв» Пятова, який зміг зупинити м'яч вже за лінією воріт — 1:1.

Напруга в чаші «Олімпійського» зростала з кожною хвилиною. Після небезпечних «пострілів» Грізманна, Зума і Рабьо рахунок на табло, дякуючи Богу, не змінився. Як і після небезпечного удару Діабі в штангу! У підсумку команда Петракова вистояла, і з п'ятьма (!) нічиїми в п'яти зустрічах і надалі претендує на вихід на ЧС-2022. До речі, чи могло бути інакше, адже 4 вересня «жовто-сині» завжди грають унічию?.. Хоча ця нічия — більш гідна, ніж з казахами та фінами. І заслужена.

Ще в одному поєдинку ігрового дня в групі D зафіксований такий результат: Фінляндія — Казахстан — 1:0 (Пох'янпало, 60).

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 9 очок (5 матчів); 2. Фінляндія — 5 (3); 3. Україна — 5 (5); 4. Боснія і Герцеговина — 2 (3); 5. Казахстан — 2 (4).

До речі, вільна від офіційної гри збірна Боснії і Герцеговини обіграла в домашньому товариському матчі суперників з Кувейту — 1:0 (Превляк, 66).

Нагадаємо, що в середу, 8 вересня, збірна України проведе у Плзені товариський поєдинок проти команди Чехії. А в наступних матчах кваліфікації чемпіонату світу підопічні Олександра Петракова 9 жовтня зіграють у Хельсінкі з Фінляндією, а 12 жовтня прийматимуть у Львові Боснію і Герцеговину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України розпочала відбір Євро-2023 гостьовою перемогою над Сербією.

Фото uefa.com

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