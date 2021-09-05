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Спорт

98 нагород України: підсумковий медальний залік XVI Паралімпійських ігор у Токіо

10:05 5 вересня 2021
Максим Крипак

У неділю, 5 вересня, в Токіо фінішували XVI Паралімпійські ігри в Токіо, на яких 4403 спортсмени з 161 країни протягом 12 днів розігрували 539 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Команда України (138 атлетів) на змаганнях у столиці Японії завоювала 98 медалей (24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових), фінішувавши в загальнокомандному заліку на шостій позиції за кількістю «золота» та на п'ятому місці за загальною кількістю завойованих нагород.

Серед наших співвітчизників найбільший «урожай» медалей зібрали плавці Максим Крипак (на фото в заголовку, 5 золотих, 1 срібна та 1 бронзова), Андрій Трусов (2 золоті, 3 срібні та 1 бронзова) та Єлизавета Мерешко (2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова).

Підсумкову призову трійку (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 склали Китай — 207 (96 золотих, 60 срібних та 51 бронзова), Великобританія — 124 (41+38+45) та США — 104 (37+36+31).

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 96 60 51 207
2 Великобританія 41 38 45 124
3 США 37 36 31 104
4 Паралімпійський комітет Росії 36 33 49 118
5 Нідерланди 25 17 17 59
6 Україна 24 47 27 98
7 Бразилія 22 20 30 72
8 Австралія 21 29 30 80
9 Італія 14 29 26 69
10 Азербайджан 14 1 4 19
11 Японія 13 15 23 51
12 Німеччина 13 12 18 43
13 Іран 12 11 1 24
14 Франція 11 15 28 54
15 Іспанія 9 15 12 36
16 Узбекистан 8 5 6 19
17 Польща 7 6 12 25
18 Угорщина 7 5 4 16
19 Швейцарія 7 4 3 14
20 Мексика 7 2 13 22
21 Нова Зеландія 6 3 3 12
22 Ізраїль 6 2 1 9
23 Канада 5 10 6 21
24 Індія 5 8 6 19
25 Таїланд 5 5 8 18
26 Словаччина 5 2 4 11
27 Білорусь 5 1 1 7
28 Туніс 4 5 2 11
29 Алжир 4 4 4 12
30 Марокко 4 4 3 11
31 Бельгія 4 3 8 15
32 Ірландія 4 2 1 7
33 Нігерія 4 1 5 10
34 ПАР 4 1 2 7
35 Куба 4 1 1 6
36 Йорданія 4 0 1 5
37 Колумбія 3 7 14 24
38 Венесуела 3 2 2 7
39 Малайзія 3 2 0 5
40 Данія 3 1 1 5
41 Південна Корея 2 10 12 24
42 Туреччина 2 4 9 15
43 Індонезія 2 3 4 9
44 Чехія 2 3 3 8
45 Чилі 2 3 1 6
Сербія 2 3 1 6
47 Норвегія 2 0 2 4
48 Сінгапур 2 0 0 2
49 Австрія 1 5 3 9
50 Швеція 1 5 2 8
51 Греція 1 3 7 11
52 Фінляндія 1 3 1 5
Казахстан 1 3 1 5
54 ОАЕ 1 1 1 3
55 Коста-Ріка 1 1 0 2
56 Еквадор 1 0 2 3
57 Кіпр 1 0 1 2
Шрі Ланка 1 0 1 2
59 Ефіопія 1 0 0 1
Монголія 1 0 0 1
Пакистан 1 0 0 1
Перу 1 0 0 1
63 Аргентина 0 5 4 9
64 Єгипет 0 5 2 7
65 Хорватія 0 3 4 7
66 Латвія 0 3 2 5
67 Грузія 0 3 0 3
68 Гонконг 0 2 3 5
69 Болгарія 0 2 0 2
70 Ірак 0 1 2 3
71 Кувейт 0 1 1 2
Намібія 0 1 1 2
Румунія 0 1 1 2
Словенія 0 1 1 2
75 В'єтнам 0 1 0 1
76 Литва 0 0 3 3
77 Португалія 0 0 2 2
78 Боснія і Герцеговина 0 0 1 1
Сальвадор 0 0 1 1
Кенія 0 0 1 1
Саудівська Аравія 0 0 1 1
Чорногорія 0 0 1 1
Оман 0 0 1 1
Катар 0 0 1 1
Китайський Тайбей 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на попередніх Паралімпіадах в українських спортсменів були такі медальні показники: в Атланті-1996 — 7 медалей, у Сіднеї-2020 — 37, в Афінах-2004 — 55, у Пекіні-2008 — 74, у Лондоні-2012 — 84, у Ріо 2016 — 117.

Як відомо, за золоту медаль Паралімпійських ігор у Токіо українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч та за бронзову — 55 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Паралімпіади в Токіо.

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