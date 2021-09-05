98 нагород України: підсумковий медальний залік XVI Паралімпійських ігор у Токіо

У неділю, 5 вересня, в Токіо фінішували XVI Паралімпійські ігри в Токіо, на яких 4403 спортсмени з 161 країни протягом 12 днів розігрували 539 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Команда України (138 атлетів) на змаганнях у столиці Японії завоювала 98 медалей (24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових), фінішувавши в загальнокомандному заліку на шостій позиції за кількістю «золота» та на п'ятому місці за загальною кількістю завойованих нагород.

Серед наших співвітчизників найбільший «урожай» медалей зібрали плавці Максим Крипак (на фото в заголовку, 5 золотих, 1 срібна та 1 бронзова), Андрій Трусов (2 золоті, 3 срібні та 1 бронзова) та Єлизавета Мерешко (2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова).

Підсумкову призову трійку (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 склали Китай — 207 (96 золотих, 60 срібних та 51 бронзова), Великобританія — 124 (41+38+45) та США — 104 (37+36+31).

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 96 60 51 207 2 Великобританія 41 38 45 124 3 США 37 36 31 104 4 Паралімпійський комітет Росії 36 33 49 118 5 Нідерланди 25 17 17 59 6 Україна 24 47 27 98 7 Бразилія 22 20 30 72 8 Австралія 21 29 30 80 9 Італія 14 29 26 69 10 Азербайджан 14 1 4 19 11 Японія 13 15 23 51 12 Німеччина 13 12 18 43 13 Іран 12 11 1 24 14 Франція 11 15 28 54 15 Іспанія 9 15 12 36 16 Узбекистан 8 5 6 19 17 Польща 7 6 12 25 18 Угорщина 7 5 4 16 19 Швейцарія 7 4 3 14 20 Мексика 7 2 13 22 21 Нова Зеландія 6 3 3 12 22 Ізраїль 6 2 1 9 23 Канада 5 10 6 21 24 Індія 5 8 6 19 25 Таїланд 5 5 8 18 26 Словаччина 5 2 4 11 27 Білорусь 5 1 1 7 28 Туніс 4 5 2 11 29 Алжир 4 4 4 12 30 Марокко 4 4 3 11 31 Бельгія 4 3 8 15 32 Ірландія 4 2 1 7 33 Нігерія 4 1 5 10 34 ПАР 4 1 2 7 35 Куба 4 1 1 6 36 Йорданія 4 0 1 5 37 Колумбія 3 7 14 24 38 Венесуела 3 2 2 7 39 Малайзія 3 2 0 5 40 Данія 3 1 1 5 41 Південна Корея 2 10 12 24 42 Туреччина 2 4 9 15 43 Індонезія 2 3 4 9 44 Чехія 2 3 3 8 45 Чилі 2 3 1 6 Сербія 2 3 1 6 47 Норвегія 2 0 2 4 48 Сінгапур 2 0 0 2 49 Австрія 1 5 3 9 50 Швеція 1 5 2 8 51 Греція 1 3 7 11 52 Фінляндія 1 3 1 5 Казахстан 1 3 1 5 54 ОАЕ 1 1 1 3 55 Коста-Ріка 1 1 0 2 56 Еквадор 1 0 2 3 57 Кіпр 1 0 1 2 Шрі Ланка 1 0 1 2 59 Ефіопія 1 0 0 1 Монголія 1 0 0 1 Пакистан 1 0 0 1 Перу 1 0 0 1 63 Аргентина 0 5 4 9 64 Єгипет 0 5 2 7 65 Хорватія 0 3 4 7 66 Латвія 0 3 2 5 67 Грузія 0 3 0 3 68 Гонконг 0 2 3 5 69 Болгарія 0 2 0 2 70 Ірак 0 1 2 3 71 Кувейт 0 1 1 2 Намібія 0 1 1 2 Румунія 0 1 1 2 Словенія 0 1 1 2 75 В'єтнам 0 1 0 1 76 Литва 0 0 3 3 77 Португалія 0 0 2 2 78 Боснія і Герцеговина 0 0 1 1 Сальвадор 0 0 1 1 Кенія 0 0 1 1 Саудівська Аравія 0 0 1 1 Чорногорія 0 0 1 1 Оман 0 0 1 1 Катар 0 0 1 1 Китайський Тайбей 0 0 1 1 Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на попередніх Паралімпіадах в українських спортсменів були такі медальні показники: в Атланті-1996 — 7 медалей, у Сіднеї-2020 — 37, в Афінах-2004 — 55, у Пекіні-2008 — 74, у Лондоні-2012 — 84, у Ріо 2016 — 117.

Як відомо, за золоту медаль Паралімпійських ігор у Токіо українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч та за бронзову — 55 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Паралімпіади в Токіо.

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