98 нагород України: підсумковий медальний залік XVI Паралімпійських ігор у Токіо
У неділю, 5 вересня, в Токіо фінішували XVI Паралімпійські ігри в Токіо, на яких 4403 спортсмени з 161 країни протягом 12 днів розігрували 539 комплектів нагород у 22 видах спорту.
Команда України (138 атлетів) на змаганнях у столиці Японії завоювала 98 медалей (24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових), фінішувавши в загальнокомандному заліку на шостій позиції за кількістю «золота» та на п'ятому місці за загальною кількістю завойованих нагород.
Серед наших співвітчизників найбільший «урожай» медалей зібрали плавці Максим Крипак (на фото в заголовку, 5 золотих, 1 срібна та 1 бронзова), Андрій Трусов (2 золоті, 3 срібні та 1 бронзова) та Єлизавета Мерешко (2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова).
Підсумкову призову трійку (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 склали Китай — 207 (96 золотих, 60 срібних та 51 бронзова), Великобританія — 124 (41+38+45) та США — 104 (37+36+31).
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|96
|60
|51
|207
|2
|Великобританія
|41
|38
|45
|124
|3
|США
|37
|36
|31
|104
|4
|Паралімпійський комітет Росії
|36
|33
|49
|118
|5
|Нідерланди
|25
|17
|17
|59
|6
|Україна
|24
|47
|27
|98
|7
|Бразилія
|22
|20
|30
|72
|8
|Австралія
|21
|29
|30
|80
|9
|Італія
|14
|29
|26
|69
|10
|Азербайджан
|14
|1
|4
|19
|11
|Японія
|13
|15
|23
|51
|12
|Німеччина
|13
|12
|18
|43
|13
|Іран
|12
|11
|1
|24
|14
|Франція
|11
|15
|28
|54
|15
|Іспанія
|9
|15
|12
|36
|16
|Узбекистан
|8
|5
|6
|19
|17
|Польща
|7
|6
|12
|25
|18
|Угорщина
|7
|5
|4
|16
|19
|Швейцарія
|7
|4
|3
|14
|20
|Мексика
|7
|2
|13
|22
|21
|Нова Зеландія
|6
|3
|3
|12
|22
|Ізраїль
|6
|2
|1
|9
|23
|Канада
|5
|10
|6
|21
|24
|Індія
|5
|8
|6
|19
|25
|Таїланд
|5
|5
|8
|18
|26
|Словаччина
|5
|2
|4
|11
|27
|Білорусь
|5
|1
|1
|7
|28
|Туніс
|4
|5
|2
|11
|29
|Алжир
|4
|4
|4
|12
|30
|Марокко
|4
|4
|3
|11
|31
|Бельгія
|4
|3
|8
|15
|32
|Ірландія
|4
|2
|1
|7
|33
|Нігерія
|4
|1
|5
|10
|34
|ПАР
|4
|1
|2
|7
|35
|Куба
|4
|1
|1
|6
|36
|Йорданія
|4
|0
|1
|5
|37
|Колумбія
|3
|7
|14
|24
|38
|Венесуела
|3
|2
|2
|7
|39
|Малайзія
|3
|2
|0
|5
|40
|Данія
|3
|1
|1
|5
|41
|Південна Корея
|2
|10
|12
|24
|42
|Туреччина
|2
|4
|9
|15
|43
|Індонезія
|2
|3
|4
|9
|44
|Чехія
|2
|3
|3
|8
|45
|Чилі
|2
|3
|1
|6
|Сербія
|2
|3
|1
|6
|47
|Норвегія
|2
|0
|2
|4
|48
|Сінгапур
|2
|0
|0
|2
|49
|Австрія
|1
|5
|3
|9
|50
|Швеція
|1
|5
|2
|8
|51
|Греція
|1
|3
|7
|11
|52
|Фінляндія
|1
|3
|1
|5
|Казахстан
|1
|3
|1
|5
|54
|ОАЕ
|1
|1
|1
|3
|55
|Коста-Ріка
|1
|1
|0
|2
|56
|Еквадор
|1
|0
|2
|3
|57
|Кіпр
|1
|0
|1
|2
|Шрі Ланка
|1
|0
|1
|2
|59
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Монголія
|1
|0
|0
|1
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|Перу
|1
|0
|0
|1
|63
|Аргентина
|0
|5
|4
|9
|64
|Єгипет
|0
|5
|2
|7
|65
|Хорватія
|0
|3
|4
|7
|66
|Латвія
|0
|3
|2
|5
|67
|Грузія
|0
|3
|0
|3
|68
|Гонконг
|0
|2
|3
|5
|69
|Болгарія
|0
|2
|0
|2
|70
|Ірак
|0
|1
|2
|3
|71
|Кувейт
|0
|1
|1
|2
|Намібія
|0
|1
|1
|2
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|Словенія
|0
|1
|1
|2
|75
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|76
|Литва
|0
|0
|3
|3
|77
|Португалія
|0
|0
|2
|2
|78
|Боснія і Герцеговина
|0
|0
|1
|1
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Кенія
|0
|0
|1
|1
|Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1
|Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|Оман
|0
|0
|1
|1
|Катар
|0
|0
|1
|1
|Китайський Тайбей
|0
|0
|1
|1
|Уганда
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на попередніх Паралімпіадах в українських спортсменів були такі медальні показники: в Атланті-1996 — 7 медалей, у Сіднеї-2020 — 37, в Афінах-2004 — 55, у Пекіні-2008 — 74, у Лондоні-2012 — 84, у Ріо 2016 — 117.
Як відомо, за золоту медаль Паралімпійських ігор у Токіо українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч та за бронзову — 55 тисяч.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Паралімпіади в Токіо.294
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