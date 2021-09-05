Циганков, Малиновський та ще п'ять футболістів поїхали зі збірної України перед матчем із Чехією

Після відбірного матчу ЧС-2022 з Францією (1:1) розташування збірної України, якій належить провести 8 вересня товариський спаринг із Чехією, залишила група футболістів.

У свої клуби вирушили Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко (усі — «Шахтар»), Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (усі — «Динамо») та Руслан Малиновський («Аталанта»). Також раніше поїхав Ігор Харатін, який не потрапив до заявки на матч із «трикольоровими» через проблеми зі шлунком.

У той же час до розташування «жовто-синіх» прибули троє футболістів, які спочатку перебували в резервному списку, — захисник Юхим Конопля («Шахтар»), півзахисники Владислав Кочергін та Сергій Булеца (обидва — «Зоря»).

Таким чином, до матчу з Чехією готуватимуться 20 гравців.

Воротарі: Дмитро Різник («Ворскла»), Денис Бойко («Динамо»).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі — «Шахтар»), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — «Динамо»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

Півзахисники: Микола Шапаренко («Динамо»), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва — «Зоря»), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар»).

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2022 збірна України, набравши 5 очок у п'яти матчах, посідає третє місце в турнірній таблиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко не хотів йти зі збірної України, але йому та тренерському штабу не запропонували продовжити контракт.

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