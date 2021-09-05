Категорично: Лопес висловився про реванш із Ломаченком

Український боксер Василь Ломаченко, який переміг технічним нокаутом японця Масайоші Накатані, схоже, не зможе повернути свої чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC, програні в бою з Теофімо Лопесом.

Про це можна судити з категоричних висловлювань американця, який, судячи з усього, ображається на нашого співвітчизника, з приводу можливого реваншу.

«Чи вважаю я, що перемога над Ломаченком зробила мене королем легкого дивізіону? Безумовно. Навіть сам Ломаченко про це сказав. Він просто намагається битися з моїми недоїдками, намагається повернутися та очистити своє ім'я. Досить кумедно, що всі вважають, ніби він знову отримає бій зі мною. Зараз я дивлюся лише вперед, я вже пройшов цей етап. Тепер ми дивимося в бік більших та важливіших речей на зразок бою з Джошем Тейлором та іншими хлопцями. Реваншу з Ломаченком не буде. Якби я програв, він би взагалі ніколи не дав мені такої можливості. Так чому ж я повинен йому її давати? Я не буду цього робити», — наводить слова Теофімо сайт Fightnews.

Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе 11 грудня. Найбільш імовірним суперником українця є колишній чемпіон світу за версією IBF ганець Річард Коммі, який, як і Василь, свій чемпіонський пояс програв Лопесу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик платив гроші Ломаченку, коли жив у Василя вдома, — Іван Редкач.

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