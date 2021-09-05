Дар’я Білодід засвітилася на міжнародному турнірі з гольфу (фото)

4 вересня, в рамках святкування 30-річчя Незалежності України, на території Київського Гольф Клубу «GolfStream» відбулася одна з топ-подій року — міжнародний турнір з гольфу «Diplomatic Golf for Good». Головною метою заходу є зміцнення дипломатичних зв'язків між країнами і розвиток дитячого гольфу в Україні.

«У 2018 році я стала чемпіонкою України з гольфу в своїй віковій категорії. Для мене гольф став не просто спортом, а стилем життя. Тому три роки тому я заснувала міжнародний турнір „Diplomatic Golf for Good“, метою якого є розвиток дитячого гольфу в Україні та виховання нової еліти країни», — розповіла засновниця турніру, чемпіонка України з гольфу серед юніорів Уляна Новожилова.

Переможець турніру серед дипломатів

За словами виконавчого директора турніру Марини Шевченко, захід об'єднує дипломатів, бізнес-еліту, представників влади та дітей на одному гольф-полі. У цьому році на ньому були присутні світові спортсмени, міжнародний дипломатичний корпус, юні гольфісти, представники міжнародного і українського бізнесу, представники влади та діячі культури. Серед гостей також можна відзначити Надзвичайних і Повноважних Послів, дипломатичних представників понад 15 країн світу: Австрії, Бельгії, Італії, Латвії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кореї, Туреччини, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Іраку, Молдови, В'єтнаму, Палестини, Єгипту.

Інна Костиря з представником дипломатичних корпусу

На заході також була помічена наймолодша в історії дворазова чемпіонка світу з дзюдо 20-річна Дар'я Білодід, яка принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор в Токіо — бронзову.

Дар'я Білолід із засновницею турніру Уляною Новожиловою (зліва)

«Diplomatic Golf for Good» став майданчиком для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі і спортивному партнерству між народами світу. Цього року турнір присвячений 30-й річниці Незалежності України та проводиться з метою зміцнення дипломатичних зв'язків між країнами і просування позитивного іміджу України в світі", — розповіла Шевченко.

Учасники турніру

Надзвичайний і Повноважний посол Бельгії в Україні Алекс Ленартс зазначив: «Мені дуже приємно бути сьогодні тут з представниками інших країн. Гольф — це культура, і ця культура сьогодні об'єднала весь світ тут, в Україні. Цей захід не тільки про гольф, а про комунікації і взаємозв'язки, а найголовніше про те, що ми можемо зробити для України».

Переможцем турніру серед дипломатів став Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Кім Хенг Т. е.

Нагадаємо, в минулому році міжнародний турнір відбувся 22 серпня. Тоді на ньому «засвітилися» Володимир Кличко, Олександр Усик, Андрій Шевченко та багато інших.

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