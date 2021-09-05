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Спорт

Українського тренера, який побив арбітра, дискваліфікували довічно

17:56 5 вересня 2021
Олександр Кулик

Тренер «Олімпії» із Савинців (Полтавська область), яка виступає в чемпіонаті України з футболу серед аматорів, отримав довічну дискваліфікацію за інцидент, що мав місце в матчі другого попереднього раунду розіграшу Кубка України проти ФК «Вовчанськ» (0:1). Про це повідомляє сайт FanDay з посиланням на джерела в Контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ.

Нагадаємо, що Олександр Кулик після фінального свистка приєднався до своїх гравців на полі. І якщо футболісти просто «пресували» арбітра, незадоволені його рішеннями по ходу матчу, то тренер лише словами не обмежився й пустив у хід кулаки.

Також дворічну дискваліфікацію отримав капітан «Олімпії» Едуард Богомаз. При цьому ані наставник, ані футболіст ще не отримували офіційного рішення профільного комітету, і в разі підтвердження інформації обидва мають намір оскаржувати своє відсторонення у вищих інстанціях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що німецька тренер із п'ятиборства Кім Райснер побила коня на Олімпіаді в Токіо та нарвалася на дискваліфікацію.

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