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Світоліна обіграла екс-першу ракетку світу та пробилася до чвертьфіналу US Open: відеоогляд матчу

20:28 5 вересня 2021
Еліна Світоліна

У неділю, 5 вересня, на US Open, одному з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» із загальним призовим фондом 57,5 млн доларів, проходять матчі 1/8 фіналу.

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна (5-а сходинка у світовому рейтингу), яка раніше здолала Ребекку Маріно з Канади (6:2, 6:3), Ребеку Масарову з Іспанії (6:2, 7:5) та росіянку Дар'ю Касаткіну (6:4, 6:2), зустрічалася з румункою Сімоною Халеп (13-а), яка свого часу лідирувала у списку WTA. Суперниці доволі часто зустрічалися на кортах, і до нинішнього поєдинку у протистоянні була нічия — 5:5.

Успішно склався матч для нашої співвітчизниці і цього разу. Світоліна не без помилок, але все ж зломила опір Халеп у двох сетах — 6:3, 6:3.

Додамо, що вихід до чвертьфіналу приніс одеситці 425 тисяч доларів «брудними». У наступному раунді суперницею Світоліною стане переможниця матчу між німкенею Анжелік Кербер (17-а) та Лейлою Енні Фернандес із Канади (73-тя).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна готує чоловіку-французу млинці за рецептом своєї бабусі.

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