Збірна Італії встановила новий світовий рекорд: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У неділю, 5 вересня, завершилася ігрова програма 5-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022, фінальна частина якого пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року на стадіонах Катару.

Група В

Іспанія — Грузія — 4:0 (Гайя, 14, Солер, 25, Ф. Торрес, 41, Сарабія, 63).

Косово — Греція — 1:1 (Мурікі, 90+2 — Дувікас, 45+2).

Турнірне становище: 1. Іспанія — 10 (5); 2. Швеція — 9 (3); 3. Косово — 4 (4); 4. Греція — 3 (3); 5. Грузія — 1 (5).

Група С

Швейцарія — Італія — 0:0. На 53-й хвилині Жоржіньйо (Італія) не реалізував пенальті.

Скуадра Адзурра, не програвши в Базелі, встановила новий світовий рекорд за кількістю матчів без поразок — підопічні Роберто Манчіні не програють суперникам вже у 36 іграх. Останньою, кому вдалося обіграти італійців, стала команда Португалії у вересні 2018 року в рамках елітного дивізіону Ліги націй.

Свій рекорд італійці могли відзначити перемогою, але Жоржіньйо по-піжонськи виконав пенальті, і голкіпер легко забрав м'яча до рук на лінії воріт.

Болгарія — Литва — 1:0 (Чочев, 82).

Турнірне становище: 1. Італія — 11 (5); 2. Швейцарія — 7 (3); 3. Болгарія — 5 (5); 4. Північна Ірландія — 4 (3); 5. Литва — 0 (4).

Група Е

Білорусь — Уельс — 2:3 (Лисакович, 29, Седько, 30 — Бейл, 5, з пенальті, 69, з пенальті, 90+3).

Гра пройшла в російській Казані, оскільки європейські країни припинили пускати рейси з Білорусі, а своїм компаніям заборонили літати туди.

Бельгія — Чехія — 3:0 (Лукаку, 8, Е. Азар, 41, Салемакерс, 65).

Нападник Ромелу Лукаку, який проводив свій сотий матч у складі збірної Бельгії (і це в 28 років!), відкрив рахунок уже на 8-й хвилині та довів лік своїх голів за «червоних дияволів» до 67-ми.

Турнірне становище: 1. Бельгія — 13; 2. Чехія — 7; 3. Уельс — 6; 4. Білорусь — 3; 5. Естонія — 0.

Група I

Англія — Андорра — 4:0 (Лінгард, 18, 78, Кейн, 72, з пенальті, Сака, 84).

Для Гаррі Кейна гол у ворота Андорри став 40-м у футболці національної збірної. За цим показником форвард зрівнявся з Майклом Оуеном, вийшовши на п'яте місце в рейтингу найкращих бомбардирів «трьох левів» (попереду лише Руні — 53, Боббі Чарльтон — 49, Лінекер — 48 та Грівз — 44). Щоправда, з такою результативністю 28-річному нападнику «Тоттенхема» цілком до снаги незабаром перевершити й показник Руні.

Також відзначимо, що півзахиснику Букайо Сака в день матчу виповнилося 20 років. І свій ювілей футболіст відзначив забитим м'ячем.

Албанія — Угорщина — 1:0 (Броха, 87).

Сан-Марино — Польща — 1:7 (Нанні, 48 — Левандовскі, 5, 21, Свідерський, 16, Лінетт, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4).

Турнірне становище: 1. Англія — 15; 2. Польща — 10; 3. Албанія — 9; 4. Угорщина — 7; 5. Андорра — 3; 6. Сан-Марино — 0.

Група J

Німеччина — Вірменія — 6:0 (Гнабрі, 6, 16, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адейємі, 90+1).

Перед матчем голкіперу Мануелю Нойєру та нападнику Томасу Мюллеру презентували спеціальні кепки як футболістам, які зіграли за національну збірну сто матчів.

Що стосується звітного поєдинку, то бундестім поставив на місце несподіваного лідера групи. Підопічні Хансі Фліка «відвантажили» вірменам шість «сухих» м'ячів і самі піднялися на першу сходинку турнірної таблиці.

Ісландія — Північна Македонія — 2:2 (Б.І.Б'ярнасон, 78, Гудйонсен, 84 — Велкоскі, 11, Аліоскі, 54).

Остаточний рахунок у матчі встановив Андрі Гудйонсен — син екс-футболіста «ПСВ», «Челсі», «Барселони» та «Монако» Ейдура Гудйонсена.

Румунія — Ліхтенштейн — 2:0 (Тошка, 11, Маня, 18).

На матчі працювала жіноча бригада арбітрів з України на чолі з Катериною Монзуль.

Турнірне становище: 1. Німеччина — 12; 2. Вірменія — 10; 3. Румунія — 9; 4. Північна Македонія — 8; 5. Ісландія — 4; 6. Ліхтенштейн — 0.

Додамо, що також були зіграні товариські матчі: Швеція — Узбекистан — 2:1 (Абдуллаєв, 6, у свої ворота, Телін, 35 — Шомуродов, 71), Естонія — Північна Ірландія — 0:1 (Фергюсон, 76).

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Фото uefa.com

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