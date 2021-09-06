Чотирьох зіркових аргентинських футболістів заарештували прямо під час матчу з Бразилією: що сталося

Грандіозним скандалом завершився, ледь розпочавшись, відбірний матч чемпіонату світу-2022 між збірними Бразилії та Аргентини, який відбувся у бразильському Сан-Паулу.

На 6-й хвилині зустрічі на поле несподівано вийшли представники місцевої поліції і гра була перервана. Метою правоохоронців були четверо футболістів команди гостей — Еміліано Мартінес, Еміліано Буендіа, Крістіан Ромеро та Джованні Ло Чельсо, — які порушили місцеві правила карантину. Уся справа в тому, що в Бразилії необхідно відбути 14-денну ізоляцію людям, які приїжджають до країни з Великої Британії, а названі четверо гравців виступають саме в англійській прем'єр-лізі. Аргентинці сподівалися на прихильність Громадянської палати Бразилії, яка могла видати винятковий дозвіл для футболістів, але в підсумку отримали відмову, якій усе одно не надали значення.

У підсумку, після появи представників поліції на полі, матч був припинений, а аргентинці вирушили до роздягальні. Звідти Мессі та компанія попрямували прямо до аеропорту й вилетіли в повному складі додому.

Оскільки гру так і не було відновлено, її долю вирішить ФІФА. «За рішенням судді матч, організований ФІФА між Бразилією та Аргентиною в рамках відбірного турніру чемпіонату світу, призупиняється. Арбітр та делегат зустрічі направлять звіт до дисциплінарного комітету ФІФА, який визначить подальші кроки. Відбірні матчі чемпіонату світу — це змагання ФІФА. Усі рішення, що стосуються його організації та розвитку, перебувають у виключній компетенції цієї інстанції», — йдеться в повідомленні Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

Відзначимо, що Бразилія очолює відбірну групу, маючи у своєму активі максимальну кількість очок після семи зіграних матчів. У Аргентини — на шість балів менше та друге місце в турнірній таблиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ультрас зірвали матч чемпіонату Франції між «Ніццою» та «Марселем».

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