Встати, щоб виграти: відео яскравого нокауту в ММА

Видовищний поєдинок пройшов на турнірі зі змішаних єдиноборств Fury FC 50, який відбувся у Х'юстоні (штат Техас, США).

Бійці-початківці ММА Кемерон Смотерман (3 перемоги, 2 поразки) та Ділан Кінг (1 перемога, 2 поразки) влаштували справжню рубку в октагоні. Спочатку ближчим до перемоги був Кінг, серією потужних ударів відправивши суперника в нокдаун. Але Смотерман мужньо витримав атаку, а потім і сам пішов у наступ. Після точного влучання в голову Кінг «поплив», і добити його Камерону вже не склало труднощів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА Еко Роні Сапутра двома ударами за 10 секунд «вирубив» суперника.

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