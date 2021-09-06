26.81 / 27.01 31.69 / 32.06
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Встати, щоб виграти: відео яскравого нокауту в ММА

9:46 6 вересня 2021
Кемерон Смотерман

Видовищний поєдинок пройшов на турнірі зі змішаних єдиноборств Fury FC 50, який відбувся у Х'юстоні (штат Техас, США).

Бійці-початківці ММА Кемерон Смотерман (3 перемоги, 2 поразки) та Ділан Кінг (1 перемога, 2 поразки) влаштували справжню рубку в октагоні. Спочатку ближчим до перемоги був Кінг, серією потужних ударів відправивши суперника в нокдаун. Але Смотерман мужньо витримав атаку, а потім і сам пішов у наступ. Після точного влучання в голову Кінг «поплив», і добити його Камерону вже не склало труднощів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА Еко Роні Сапутра двома ударами за 10 секунд «вирубив» суперника.

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

пенсіонери

Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.