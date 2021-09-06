Українська боксерка побила суперницю, але судді винесли скандальне рішення: відео бою

26-річна українська боксерка Інна Статкевич (4 перемоги, жодного нокауту, 3 поразки) через некомпетентність суддів програла бій Серенай Четін із Туреччини (9 перемог, 6 із них — нокаутом).

Протягом усього поєдинку, який тривав шість раундів, уродженка Черкас активно діяла в атаці, раз по раз успішно влучаючи по суперниці. Щоправда, незважаючи на тотальну перевагу нашої співвітчизниці, місцеві судді (а бій проходив у Стамбулі) віддали перемогу туркені.

«Прикро усвідомлювати, але судді винесли несправедливий вердикт, хоча всі бачили, як проходив бій. Я віддала всю себе в рингу, щоб не залишити сумнівів рефері, але, схоже, цього в сучасному боксі недостатньо. Хочу всім подякувати, для мене дуже цінне кожне слово, яке мені написали. Я не збираюся опускати руки, відпочину та прийму новий виклик. З вашою підтримкою все вийде», — написала Інна на своїй сторінці у Facebook, також записавши відеозвернення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Олена Медведенко стала чемпіонкою Європи з боксу.

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