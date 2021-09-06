Помер екс-футболіст збірної Франції, який провів у комі 39 років

У віці 73 років помер екс-футболіст «Ніцци» та «ПСЖ», а також збірної Франції Жан-П'єр Адамс.

Останні 39 років свого життя Жан-П'єр провів у комі, в яку впав 17 березня 1982-го після планової операції на коліні в Ліоні. Очікувалося, що він отямиться за кілька годин після оперативного втручання, але сталася фатальна помилка анестезіолога. Плюс свою роль зіграв випадок — саме в той день у країні був страйк лікарів, багато хто не вийшов на роботу, і анестезіолог одночасно займався відразу вісьмома операціями, випадково переплутавши дозу. За всім процесом стежив стажер, який не виправив помилку й не розпізнав погіршення стану кольору шкіри футболіста.

Жан-П'єр Адамс із дружиною та сином

Додамо, що спортсмен, який народився в Дакарі, всю свою кар'єру провів у Франції. Починав з аматорського «Расінга» із Фонтенбло, потім підписав професійний контракт із «Німом», також виступав за «Ніццу» та «ПСЖ» (загалом більше 200 матчів на найвищому рівні). У його активі 22 матчі у складі національної збірної Франції в період з 1972-го по 1976-й, де зв'язка з Маріусом Трезором у центрі захисту отримала прізвисько «Чорна гвардія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний український олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби Володимир Голубничий.

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