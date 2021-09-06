У середу, 8 вересня, у Пльзені пройде товариський матч між збірними Чехії та України (початок — о 21:45 за київським часом), розташування якої після офіційних поєдинків залишили вісім футболістів.

Обидві команди беруть участь у відборі на ЧС-2022, але цей ігровий день пропускають. Нагадаємо, Україна після п'яти нічиїх із п'ятьма очками посідає третє місце в турнірній таблиці, поступаючись Франції та Фінляндії, а Чехія, набравши сім балів (2 перемоги, 1 нічия, 1 поразка), розмістилася у своїй групі на другій позиції, пропустивши вперед лише Бельгію.

Раніше суперники провели між собою чотири матчі. І якщо в товариських «жовто-синім» не вдалося розжитися перемогою (0:4 у 2011-му та 0:0 у 2012-му), то в офіційних зустрічах, а саме в першому розіграші Ліги націй у 2018-м, наші хлопці двічі обіграли опонента (2:1 у гостях та 1:0 удома).

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор бачать шанси команд приблизно однаковими, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога Чехії — 2,75, нічия — 3,30, виграш України — 2,60.

«Фаворит спорт»: перемога Чехії — 2,82, нічия — 3,35, виграш України — 2,62.

1xBet: перемога Чехії — 2,992, нічия — 3,30, виграш України — 2,42.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко розповів скандальні деталі своєї відставки зі збірної України.

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