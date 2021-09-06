Тільки не смійтеся: Хабіб розповів про «серйозні» гроші за перший бій у кар'єрі

Непереможний російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов, який провів свій останній бій проти Джастіна Гейтжі в жовтні 2020 го та прийняв остаточне рішення про свою кар'єру, згадав свій дебют у змішаних єдиноборствах.

Про те, скільки він заробив за поєдинок проти азербайджанця Вусала Байрамова, спортсмен розповів на зустрічі з дітьми в академії іншої легенди UFC Даніеля Кормьє.

Відео бою Нурмагомедов — Байрамов

«За перший бій у ММА я заробив 2 тисячі доларів. Мені було 19 років. Батько сказав, що час переходити у професіонали, і мені запропонували першого суперника. Я запитав: „Правда дасте дві тисячі за один бій, серйозно?“ Відповідають: „Так“. Тоді це були великі гроші, 13 років тому. Я подивився його бої йподумав: „Легкі гроші, поїхали“. Бій був в Україні. Нокаутував суперника в перші кілька хвилин бою, забрав гроші та поїхав додому», — повідав Хабіб на зустрічі, відео якої розмістив Youtube-канал iAmTheBay.

Дійсно, чуючи про таких цифрах, складно не розсміятися. Особливо якщо врахувати, що за поєдинок проти Конора Макгрегора в жовтні 2018-го лише офіційний гонорар Нурмагомедова склав 2 млн доларів, а якщо врахувати всі бонуси, які покладалися росіянину, то ця сума ще зросла як мінімум у п'ять разів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хабіб купив баранів та займається сільським господарством.

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