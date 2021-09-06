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Спорт

Холіфілд повертається через 10 років: названий суперник легенди боксу

20:22 6 вересня 2021
Евандер Холіфілд

58-річний колишній абсолютний чемпіон світу у важкій та суперважкій вагових категоріях американець Евандер Холіфілд повертається на ринг.

Раніше легендарний боксер, який здобув у кар'єрі 44 перемоги (при 10 поразках), кидав виклик своєму давньому опоненту Майку Тайсону, але суперником Евандера все ж стане не Залізний Майк. 11 вересня у Флориді американець зійдеться з легендою Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Вітором Белфортом у поєдинку, який пройде у форматі вісім раундів по дві хвилини.

Відзначимо, що спочатку участь Холіфілда не планувалася, оскільки проти Белфорта мав битися інший легендарний боксер Оскар де ла Хойя, який закрутив роман із пишногрудою журналісткою. Але останній днями захворів на коронавірус, і організаторам довелося в терміновому порядку шукати заміну.

Додамо, що свій останній бій Евандер провів більше десяти років тому, у травні 2011-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді данця Брайана Нільсена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Флойд Мейвезер переміг за очками блогера Логана Пола.

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