У середу, 8 вересня, у Пльзені на стадіоні «Доосан Арена» пройде контрольний матч між збірними Чехії та України. Початок гри — о 21:45 (арбітр — Філіп Глова зі Словаччини). Букмекери не бачать явного фаворита в майбутньому поєдинку, виставивши практично рівні коефіцієнти.

Наша збірна вирушила до місця майбутнього поєдинку за два дні. У складі делегації — 19 футболістів, серед яких Олександр Зінченко, який пропускав матч із Францією через дискваліфікацію, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Нагадаємо, вісім футболістів після поєдинку з чемпіонами світу з різних причин залишили розташування національної команди та повернулися до своїх клубів.

У прямій трансляції матч Чехія — Україна, починаючи з 21:45, покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Крім того, на спеціалізованому каналі до матчу й після його завершення вийде в ефір програма «Головна команда», в якій ведучий та експерти обговорять перипетії поєдинку.

Чемпіонат світу. Кваліфікація. 6-й тур

7 вересня (вівторок)

Азербайджан — Португалія 19:00 «Футбол 2»

Нідерланди — Туреччина 21:45 «Футбол 1»

Франція — Фінляндія 21:45 «Футбол 2»

Боснія і Герцеговина — Казахстан 21:45 «Футбол 3»

8 вересня (середа)

Вірменія — Ліхтенштейн 19:00 «Футбол 2»

Болгарія — Грузія (контрольний матч) 19:30 «Футбол 3»

Чехія — Україна (контрольний матч) 21:45 «Україна», «Футбол 1»

Польща — Англія 21:45 «Футбол 2»

Ісландія — Німеччина 21:45 «Футбол 3»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко розкрив скандальні подробиці свого розставання зі збірною України.

Фото uaf.ua

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter