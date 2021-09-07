Пеле видалили пухлину: що відомо про стан Короля футболу

У найкращого футболіста світу XX століття легендарного Пеле, на честь якого назвали знаменитий стадіон «Маракана», вже вкотре виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. 80-річний бразилець повідомив у соцмережах про операцію з видалення пухлини, яку він переніс. Минулої суботи в клініці імені Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу Пеле видалили новоутворення товстої кишки. За словами пацієнта, зараз він почувається відмінно, хоча ще перебуває у лікарні.

«Друзі, велике спасибі за добрі слова, — написав Пеле в Instagram. — Дякую Богові за те, що відмінно почуваюся і за турботу про моє здоров'я з боку лікаря Фабіо і лікаря Мігеля. Минулої суботи я переніс операцію з видалення підозрілого новоутворення в товстій кишці. Пухлину виявили під час медобстеження, про яке я говорив минулого тижня.

На щастя, я звик святкувати великі перемоги разом з вами. Я готуюся до цього поєдинку з посмішкою на обличчі, великим оптимізмом і радістю бути оточеним любов'ю моєї сім'ї і друзів".

Нагадаємо, що Пеле, який є рекордсменом за кількістю виграних в статусі гравця чемпіонатів світу (три титули), було названо найкращим футболістом XX століття за версією футбольної комісії ФІФА і найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Пеле сталося горе.

Фото Instagram

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