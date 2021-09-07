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Спорт

Пес забив гол в матчі чемпіонату Чилі: кумедне відео

11:17 7 вересня 2021
Собака забила гол

Нечисленні вболівальники, які зібралися на поєдинку одного з нижчих дивізіонів першості Чилі з футболу, стали очевидцями неймовірного голу, який забив… пес.

Під час зустрічі між «Депортиво» (Сан-Мігель) і «Сарагосою», коли господарі поля отримали право на пробиття штрафного удару, собака, що вибіг на поле, заважав воротареві гостей. Більш того, після «пострілу» м'яч зрикошетив від пса і опинився в сітці воріт «Сарагоси». Ось лише радість шанувальників «Депортиво» була недовгою. Рефері відмінив взяття воріт, оскільки м'яч влетів у ворота від «сторонньої особи».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Бразилії команда забила курйозний гол у свої ворота.

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