«Росіяни прокляли мене багато разів»: призеру Олімпіади Анні Різатдіновій дісталося за «інакомислення»

Знаменита українська спортсменка, бронзова призерка Ріо-2016 Анна Різатдінова, яка показала раніше сина втікача нардепа, прокоментувала сенсаційний результат змагань з художньої гімнастики на Олімпіаді в Токіо.

Як відомо, олімпійське «золото» здобула ізраїльтянка Ліна Ашрам, котра перервала 21-річну гегемонію російських спортсменок (після тріумфу українки Катерини Серебрянської на Іграх-1996 гімнастки з-за «поребрика» виграли п'ять Олімпіад поспіль). У Росії «інакомислення» української спортсменки, яка, до речі, коментувала змагання в столиці Японії на телебаченні, не оцінили.

«Вперше в житті посудили Олімпійські ігри об'єктивно, — заявила Анна Різатдінова на YouTube-каналі «Бегущий Банкир». — Це правда. Я висловила свою думку в соцмережах і отримала розгром в коментарях — з боку росіян я була проклята багато разів. Ми навіть сміялися, що росіяни мене прокляли, а в Ізраїлі, Єрусалимі, повинні замолити.

Я спиралася на професійну думку — записала інтерв'ю з нашим суддею Лідією Виноградною. Вона пояснила, чому з втратою предмета виграла ізраїльтянка. Якщо прибрати емоції, то вона дійсно перемогла російську дівчинку.

За рахунок складності тіла — вона скрутила поворот в планше не на п'яті, а на напівпальцях, що відразу дорожче оцінюється. За рахунок цього повороту, до нього ніхто не був готовий, вона відразу злетіла практично на бал, і все вже було марно.

FIG (Міжнародна федерація гімнастики. — Авт.) ще раз перевірила суддівство і підтвердила, що воно було справедливим".

Нагадаємо, що після перемоги на Олімпіаді Ліни Ашрам лише ледачий в Росії не говорив про те, що судді «знищили» їхню претендентку на «золото» Діну Аверіну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олімпійський комітет Росії провів інструктаж спортсменів перед Іграми в Токіо.

Фото Instagram

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