Джошуа вразив фізичною формою перед боєм з Усиком

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і IBF британець Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка), на якого 25 вересня очікує в Лондоні бій проти непереможного українця Олександра Усика (18 перемог, 13 з них — нокаутом), похвалився фізичною формою.

Незабаром після того, як Олександр Усик вразив вагою перед боєм, олімпійський чемпіон Лондона-2012 на своїй сторінці в Instagram опублікував підбірку свіжих знімків. «Важкі удари», — підписав фото Джошуа.

«Не знаю точно, яка у Ентоні вага, але він виглядає приблизно як в боях проти Руїса і Пулєва. Він більше готовий боксувати зараз. Раніше він працював над вибуховою силою, над нарощуванням м'язів і подібним. Зараз він сфокусований на самому боксі. Його тренувальний процес дуже розумно продуманий. У моїх очах він виглядає страшенно великим», — намагається нагнати страху на Усика промоутер британця Едді Хірн.

До речі, транслятор поєдинку Джошуа — Усик Sky Sports представив свій проморолик бою, який відбудеться на стадіоні футбольного клубу «Тоттенхем».

Нагадаємо, що, за словами промоутера Усика Олександра Красюка, гонорар за бій буде розподілений в пропорції 80 на 20 на користь Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександра Усика порівняли з легендарним Мухаммедом Алі.

Фото Instagram

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