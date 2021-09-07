Чорний рис і кокосова олія: особистий кухар Кріштіану Роналду розкрив секрети харчування португальця

Італієць Джорджіо Бароне, який був особистим кухарем Кріштіану Роналду в роки його виступів за «Ювентус» (2018--2021-й), розкрив секрети харчування знаменитого футболіста, який перебрався до «Манчестер Юнайтед».

«У його раціоні немає дорогих продуктів (із зарплатою у 31 млн євро в рік. — Авт.), — цитує Джорджіо Бароне Mirror. — Але їжа здорова. Я використовував органічні та натуральні продукти — рибу, курку, телятину, яйця, авокадо, кокосову олію і чорний рис. Ви повинні дбати про своє тіло, як якщо б дбали про Ferrari».

Шеф-кухар, який на час роботи із зіркою футболу покинув свій ресторан на Сардинії, також повідав, що у Кріштіану може бути до шести прийомів їжі за день. При цьому цукор, жири та вуглеводи були зведені до мінімуму не лише самим футболістом, але і його коханою Джорджиною Родрігес і дітьми.

Роналду любить морепродукти — креветки, восьминоги, а також нежирне м'ясо, включаючи телятину, цільнозернові продукти і салати. Білки допомагають нарощувати і відновлювати м'язи, а також уповільнюють їхнє погіршення з роками.

Восьминіг - одна з улюблених страв Кріштіану Роналду

«Я готував страви на кокосовій олії, яка має вражаючий ефект для спалювання калорій, — зазначив італійський кухар. — Також важливо пити багато води, але очищеної. Багато пити! Звичайно, все це поєднується з важкими тренуваннями. Але відпочинок так само важливий, як тренування і харчування, зокрема вдень. І вечеряти потрібно рано ввечері, а не пізно».

Страви з макаронів готуються на кокосовій олії, яка допомагає спалювати жир і знижує рівень холестерину

Велику частину раціону Кріштіану Роналду складає риба (риба-меч, тунець і тушкована тріска). Крім того, футболіст вважає «чарівною» курку через високий вміст білка і низький вміст жиру.

На сніданок Роналду може з'їсти шинку з сиром і нежирний йогурт. Протягом дня він перекусити тостом з авокадо, огірком і креветкою. Обід № 1 може складатися з курки і салату, а № 2 — з риби (може бути тунець з салатом, яйцями і оливками).

Тост з авокадо, креветками та огірком

Салат з полуниці і спаржі входить до раціону гравця

Роналду часто вибирає морепродукти з овочами

Тартар з лосося в кокосі - ще одне творіння Джорджіо Бароне

На вечерю легенда футболу віддає перевагу м'ясу (наприклад, стейк з телятини) або рибі (риба-меч або лісабонське фірмове блюдо Bacalao a la Brasa — суміш тушкованою тріски, цибулі, тонко нарізаної картоплі і вареного яйця), часом розділивши їх на дві окремі сесії.

Теляча лопатка дає футболісту багато білка

На десерт Кріштіану подають креп з грушами, чорницею, кедровими горіхами і родзинками

При цьому не потрібно забувати, що Кріштіану Роналду, який у свої 36 років виглядає просто шикарно, байдужий до алкоголю і спить по вісім годин на добу.

«Кріштіану — чемпіон для всіх, велика людина, прекрасний батько, прекрасна сім'я», — зазначив на прощання Джорджіо Бароне після того, як сім'я Кріштіану Роналду перебралася на Туманний Альбіон. Подякували Бароне і сам знаменитий футболіст зі своєю коханою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду порадував себе купівлею «найкрасивішого автомобіля в історії».

Фото Instagram

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