Українська «молодіжка» здобула другу поспіль перемогу у відборі Євро-2023: відеоогляд матчу

У вівторок, 7 вересня, молодіжна збірна України, яка обіграла на старті відбору Євро-2023 в гостях команду Сербії (1:0), на новому стадіоні «Колос» у Ковалівці провела домашній поєдинок кваліфікації проти своїх однолітків з Вірменії.

Молодіжне Євро-2023. Кваліфікація. Група Н

Україна (U21) — Вірменія (U21) — 2:1

Україна: Нещерет, Сич, Батагов, Таловеров, Вівчаренко, Бондаренко, Назаренко (Алефіренко, 87), Мудрик (Михайленко, 70), Криськів (Желізко, 86), Судаков, В'юнник (Кухаревич, 55).

Голи: Криськів (20), Мудрик (62) — Галстян (45+4).

З перших хвилин зустрічі підопічні Руслана Ротаня, який недавно забив два голи за збірну світу, влаштували облогу воріт збірної Вірменії (17 гравців команди гостей представляють один клуб — ЦСКА), і на 20-й хвилині футболіст «Металіста-1925» Криськів, як і в грі з сербами, вразив ворота суперника — 1:0.

Надалі «жовто-сині» знову йшли вперед, але до 100-відсоткових гольових моментів справа не доходила. А вже в компенсовані шведським рефері хвилини під час однєї з рідкісних атак вірменської «молодіжки» м'яч після удару Галстяна зрикошетив об ногу Сича і за хитромудрою траєкторією залетів за комір Нещерету — 1:1.

Незабаром після перерви гру призупинили на п'ять хвилин через те, що на стадіоні «Колоса» пропало освітлення на одному з чотирьох прожекторів. Втім, після консультацій з делегатом УЄФА рефері продовжив гру при неповному освітленні, а через хвилину-другу проблему усунули.

Саме в цей момент шикарний сольний прохід в тили суперника здійснив півзахисник Мудрик (на фото), якого вірмени зупинили біля самої лінії штрафного майданчика лише ціною жовтої картки. Втім, вже через кілька секунд футболіст «Шахтаря» сам же помстився гостям за грубість, шикарно пробивши зі штрафного у верхній кут воріт — 2:1 (до речі, у перерві Михайло на удачу змінив рожеві бутси на білі).

У час, що залишився до фінального свистка, підопічні Ротаня продовжували «шуміти» в володіннях вірменської «молодіжки», але збільшити свою перевагу не змогли. І так непогано — два матчі, дві перемоги.

В інших поєдинках в групі зафіксовані такі результати: Фарерські острови — Франція — 1:1 (Лекін, 55 — Гуйрі, 8), Північна Македонія — Сербія — 0:0.

Турнірне становище: 1. Україна — 6 очок (2 матчі); 2. Франція — 4 (2); 3. Фарерські острови — 4 (3); 4. Вірменія — 3 (3); 5. Сербія — 1 (2); 6. Північна Македонія — 1 (2).

У найближчих відбірних поєдинках українська «молодіжка» 8 жовтня зіграє на полі Франції, а 12 жовтня прийме на «Славутич-Арені» у Запоріжжі Фарери.

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Фото uaf.ua

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