Франція перемогла фінів, Казахстан створив сенсацію на полі боснійців: відеоогляди матчів ЧС-2022

У вівторок, 7 вересня, на полях Старого Світу відбулися чергові відбірні матчі чемпіонату світу з футболу 2022 року. Нагадаємо, що збірна України, яка вільна від офіційних ігор, 8 вересня у місті Пльзень проведе товариський поєдинок проти команди Чехії. А ось її суперники по групі зіграли.

ЧС-2022. Кваліфікація

7 вересня (вівторок)

Група А

Азербайджан — Португалія — 0:3 (Бернарду Сілва, 26, Андре Сілва, 31, Діогу Жота, 75).

Ексчемпіони Європи португальці грали в Баку без свого лідера Кріштіану Роналду, який встановив світовий рекорд за кількістю матчів за національну команду. Новачок «Манчестер Юнайтед» відбував дискваліфікацію і вирушив до розташування свого клубу, де провів перше тренування. Втім, і без Кріштіану португальці розгромили суперника на його полі.

Ірландія — Сербія — 1:1 (Міленкович, 87, в свої ворота — Мілінкович-Савич, 20).

Збірна Люксембургу, яка пропускала черговий тур, зіграла внічию в спарингу з господарями ЧС-2022 командою Катару — 1:1 (Боржеш Саншеш, 31 — Еламін, 43).

Турнірне становище: 1. Португалія — 13 очок (5 матчів); 2. Сербія — 11 (5); 3. Люксембург — 6 (4); 4. Ірландія — 2 (5); 5. Азербайджан — 1 (5).

Група D

Франція — Фінляндія — 2:0 (Грізманн, 25, 53).

У протистоянні суперників збірної України по групі збірна Франції завдяки голу Грізманна обіграла в Ліоні фінів, перервавши свою п'ятиматчеву серію без перемог.

При цьому автор «дубля» Грізманн забив свої 40-й і 41-й голи за національну команду. Він лише четвертий футболіст в історії збірної Франції, кому підкорилася ця планка. Крім того, форвард «Атлетико» наздогнав за кількістю голів за «триколірних» Мішеля Платіні (41). Частіше за Францію забивали лише Олів'є Жиру (46 м'ячів) і Тьєррі Анрі (51).

Боснія і Герцеговина — Казахстан — 2:2 (Пьяніч, 74, з пенальті, Менало, 86 — Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5).

Команда Талгата Байсуфінова створила сенсацію на стадіоні в Зениці, врятувавшись від поразки на 95-й хвилині.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 12 (6); 2. Україна — 5 (5); 3. Фінляндія — 5 (4); 4. Боснія і Герцеговина — 3 (4); 5. Казахстан — 3 (5).

Група F

Данія — Ізраїль — 5:0 (Поульсен, 28, К'яєр, 31, Сков-Ольсен, 41, Ділейні, 58, Корнеліус, 90+1).

Австрія — Шотландія — 0:1 (Дайкс, 30, з пенальті).

Фарерські острови — Молдова — 2:1 (К. Ольсен, 68, Ватнсдаль, 72 — Мілінчану, 84).

Турнірне становище: 1. Данія — 18; 2. Шотландія — 11; 3. Ізраїль — 10; 4. Австрія — 7; 5. Фарери — 4; 6. Молдова — 1.

Група G

Нідерланди — Туреччина — 6:1 (Классен, 1, Депа, 16, 38, з пенальті, 54, Тіл, 80, Мален, 90 — Дженгіз Юндер, 90+2). На 44-й хвилині вилучений Союнчу (Туреччина).

Чорногорія — Латвія — 0:0.

Норвегія — Гібралтар — 4:1 (Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, Серлот, 59 — Стайх, 43).

Турнірне становище: 1. Нідерланди — 13; 2. Норвегія — 13; 3. Туреччина — 11; 4. Чорногорія — 8; 5. Латвія — 5; 6. Гібралтар — 0.

Група Н

Хорватія — Словенія — 3:0 (Лівая, 33, Пашаліч, 66, Влашич, 90+4).

Словаччина — Кіпр — 2:0 (Шранц, 55, Косцельнік, 77).

Росія — Мальта — 2:0 (Смолов, 10, Бакаєв, 84, з пенальті).

Турнірне становище: 1. Хорватія — 13; 2. Росія — 13; 3. Словаччина — 9; 4. Словенія — 7; 5. Мальта — 4; 6. Кіпр — 4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Франції врятувалася від поразки в поєдинку з Україною на київському «Олімпійському».

Фото Twitter збірної Франції

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