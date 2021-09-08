Світоліна на тай-брейку віддала 19-річній суперниці-сенсації з Канади путівку до півфіналу US Open

У Нью-Йорку триває один з чотирьох тенісних турнірів серії «Великого шолома» US Open із загальним призовим фондом 57,5 млн доларів, в півфінал якого не змогла пробитися бронзова призерка Олімпійських ігор українка Еліна Світоліна (5-а в світі).

У ніч на середу, 8 вересня, одеситка, яка раніше залишила за бортом турніру експершу ракетку світу румунку Симону Халеп (13-а), провела поєдинок ¼ фіналу. Суперницею 26-річної українки стала 19-річна тенісистка-сенсація з Канади Лейла Фернандес (73-тя), раніше встигла відправити додому двох прим тенісу — японку Наомі Осаку (3-я) і німкеню Анжелік Кербер (17-а).

У минулому році Світоліна обіграла дочку еквадорця і канадки, яка народилася на Філіппінах, на турнірі в Мотерреї (7:5, 6:4). Цього разу талановита суперниця в трьох сетах змусила найсильнішу тенісистку України зачохлити ракетку на тай-брейку — 6:3, 3:6, 7:6 (5).

Еліна Світоліна не змогла повторити свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США (в 2019-му вона грала у півфіналі) і, заробивши в Нью-Йорку 425 тисяч доларів «брудними», покинула турнір. Що ж стосується Фернандес, то канадка виборюватиме путівку до фіналу у матчі проти найсильнішої у протистоянні білоруски Аріни Соболенко (2-а) і Барбори Крейчикової (9-а) з Чехії.

До речі, ще одна українка Даяна Ястремська, припинивши боротьбу в одиночному та парному розрядах, успішно виступає на US Open у міксті. У парі з австралійцем Максом Перселлом одеситка обіграла Ярославу Шведову (Казахстан) і Фабріса Мартена (Франція) — 6:2, 6:3 і пробилася до півфіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна завоювала у Чикаго 16-й трофей у кар'єрі.

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