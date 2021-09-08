Знаменита тенісистка, котра зменшила собі груди на чотири розміри, виходить заміж за мільйонера

Експерша ракетка світу, знаменита румунська тенісистка Сімона Халеп (13-а в рейтингу WTA), яка на US Open програла українці Еліні Світоліній, оголосила про майбутнє весілля з македонським бізнесменом Тоні Юруком, повідомляє digisport.ro.

Спочатку інформацію про важливу подію в житті 29-річної спортсменки видав іменитий румунський тенісист і експерша ракетка світу Іліє Настасе. Саме він заявив, що урочистий захід відбудеться 15 вересня.

«Пан Настасе мене видав. Ми з Тоні одружимося наступного тижня, і це прекрасна подія, через яку я відчуваю абсолютно нові емоції. Теніс залишається тенісом, а це особисте життя. І це набагато більш важливий крок, і я рада, що його роблю», — заявила Сімона Халеп в аеропорту Бухареста після прильоту з Нью-Йорка.

За інформацією румунських ЗМІ, на розпис, яка відбудеться в рідному місті Сімони Констанці, запрошені лише родичі та близькі друзі молодят.

Про 42-річного нареченого тенісистки Тоні Юрука відомо, що він мільйонер, який володіє багатьма компаніями в Румунії. Тоні був двічі одружений — перший раз на моделі на ім'я Арина (в шлюбі у нього народилася дитина), а другий — на жінці на ім'я Ліана. У пари стосунки з літа 2019 року.

Сімона і Тоні

Зазначимо, що чемпіонка «Ролан Гаррос"-2018 та Уїмблдону-2019 Сімона Халеп заробила за кар'єру понад 37,5 млн доларів призових. У 2009 році румунка заради тенісу зважилася на операцію, зменшивши свої груди з шостого до другого розміру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса.

Фото Instagram

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