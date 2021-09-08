У суботу, 11 вересня, в 20-ту річницю терористичних атак в Штатах на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голівуді (США) відбудеться боксерський поєдинок між 58-річним екс-чемпіоном світу в двох дивізіонах американцем Евандером Холіфілдом (44 перемоги, 29 з них — нокаутом, 10 поразок, 2 нічиї) і 44-річним екс-чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) бразильцем Вітором Белфортом (26 перемог в ММА, 18 з них — нокаутом, 14 поразок).

Коментувати бій будуть колишній президент США Дональд Трамп та його син Дональд Трамп-молодший, повідомляє sky.com.

«Я люблю хороших бійців і відмінні бої. З нетерпінням чекаю суботнього вечора, щоб побачити боксерів і поділитися своїми думками в рингсайді. Ви не захочете пропустити цю особливу подію», — сказав Дональд Трамп-старший.

Нагадаємо, що екс-президент США називав себе бізнес-радником легендарного Майка Тайсона і просував кілька найбільших світових боїв та імен в кінці 1980-х — початку 1990-х років.

Дональд Трамп називав себе бізнес-радником Майка Тайсона

Як відомо, в бою проти Белфорта повинен був битися легендарний боксер Оскар де ла Хойя. Але американець заразився коронавірусом, і замість нього терміново знайшли Холіфілда, який не виходив на ринг з моменту завершення кар'єри в 2011 році (тоді американець переміг технічним нокаутом в 10-му раунді данця Брайана Нільсена).

До речі, свій єдиний боксерський поєдинок бразилець Белфорт провів проти співвітчизника Хосемарії Невеса в квітні 2006 року, в якому нокаутував опонента в першому раунді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Евандер Холіфілд кинув виклик Майку Тайсону.

Фото instagram.com/trillerfightclub

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter