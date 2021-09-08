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Спорт

Чемпіонку Європи з Дніпра вбила важка недуга

13:20 8 вересня 2021
Надія Куляша (Орлова)

Померла колишня волейболістка збірної Радянського Союзу Надія Куляша (дівоче прізвище — Орлова), котра не дожила два місяці до свого 60-річчя, повідомила Федерація волейболу України.

У квітні 2021-го спортсменці, яка в останні роки жила і працювала директором ДЮСШ з ігрових видів спорту в Дніпрі, був поставлений діагноз пухлина головного мозку.

«На початку нинішнього року у Надії Леонідівни стрімко почала прогресувати підступна хвороба. Було потрібно термінове лікування і, завдяки всім небайдужим, вдалося зібрати гроші на дві операції. Однак, на жаль, всі зусилля лікарів виявилися марними», — йдеться в заяві Федерації волейболу України.

Надія Орлова народилася у Верх-Нейвинську Свердловської області. У складі «Уралочки» волейболістка стала триразовою чемпіонкою СРСР (1980--1982 роки) і триразовою переможницею Кубка європейських чемпіонів (1981, 1982, 1983 роки), а в формі збірної Радянського Союзу — тріумфаторкою чемпіонату Європи серед молоді (1979-й) і віце-чемпіонкою Європи серед дорослих (1981-й). Спортсменка також виступала за дніпропетровський «Локомотив» і турецький клуб «Емлякбанкаші».

Надія Куляша (Орлова) тричі перемагала в Кубку європейських чемпіонів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Володимир Шадрін.

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