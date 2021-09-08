26.69 / 26.87 31.47 / 31.79
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Він став іншим, але все ще з нами»: дружина Міхаеля Шумахера перервала мовчання

16:13 8 вересня 2021
Міхаель Шумахер з дружиною Корінною

Корінна, дружина легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера нарешті перервала мовчання, поділившись подробицями відновлення чоловіка після важкої травми голови, яку він отримав під час катання на гірськолижному курорті в 2013 році.

Інтерв'ю з Корінною Шумахер увійшло до документального фільму SCHUMACHER, знятого Netflix (прем'єра картини відбудеться 15 вересня).

«Я ніколи не звинувачувала Бога в тому, що сталося, — наводить слова дружини Шумахера RaceFans. — Це просто нещасний випадок, таке могло статися з ким завгодно. Звичайно, я сумую за ним щодня. Але я не самотня в цьому: діти, сім'я, батько (мати Міхаеля — Елізабет — померла в 2003 році. — Авт.), всі його близькі. Він став іншим. Але він все ще тут, з нами, це надає нам сил.

Ми живемо всі разом в одному будинку. Він проходить терапію. Ми робимо все можливе, щоб поліпшити його стан, щоб йому було комфортно, щоб він відчував, що ми поруч. Ми продовжимо робити все необхідне. Ми намагаємося триматися поруч і жити як одна сім'я, як хотів би цього Міхаель. Життя триває. Раніше він завжди захищав нас, тепер ми захищаємо його".

Корінна Шумахер з дочкою Джиною-Марією та сином Міком

Як відомо, після того, як Шумахер в 2013-му отримав серйозні травми голови на гірськолижному курорті в Альпах, достовірної інформації про його стан здоров'я вкрай мало. У 2018 році Daily Mail повідомляла, що екс-гонщик не прикутий до ліжка. Також з'являлися відомості про те, що Міхаель кілька разів відвідував паризьку клініку імені Жоржа Помпіду, де, ймовірно, проходив лікування з використанням стовбурових клітин.

У вересні минулого року з'явилася інформація, що дружина гонщика разом з Міхаелем перебралися на іспанську Мальорку, де Корінна раніше придбала у президента мадридського «Реала» Флорентіно Переса віллу за 30 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Міхаеля Шумахера продає дорогущу віллу на березі Женевського озера.

Фото Instagram

820

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Полякова

Таюне більше не потрібна? Оля Полякова заявила, що робить з Олегом Винником дитину

Тарифи на комуналку

Виплати субсидій за новими правилами: хто залишиться без допомоги в опалювальному сезоні

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

зарплата

Без індексації, але зі штрафами: в Україні хочуть платити зарплату за новими правилами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.