«Він став іншим, але все ще з нами»: дружина Міхаеля Шумахера перервала мовчання

Корінна, дружина легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера нарешті перервала мовчання, поділившись подробицями відновлення чоловіка після важкої травми голови, яку він отримав під час катання на гірськолижному курорті в 2013 році.

Інтерв'ю з Корінною Шумахер увійшло до документального фільму SCHUMACHER, знятого Netflix (прем'єра картини відбудеться 15 вересня).

«Я ніколи не звинувачувала Бога в тому, що сталося, — наводить слова дружини Шумахера RaceFans. — Це просто нещасний випадок, таке могло статися з ким завгодно. Звичайно, я сумую за ним щодня. Але я не самотня в цьому: діти, сім'я, батько (мати Міхаеля — Елізабет — померла в 2003 році. — Авт.), всі його близькі. Він став іншим. Але він все ще тут, з нами, це надає нам сил.

Ми живемо всі разом в одному будинку. Він проходить терапію. Ми робимо все можливе, щоб поліпшити його стан, щоб йому було комфортно, щоб він відчував, що ми поруч. Ми продовжимо робити все необхідне. Ми намагаємося триматися поруч і жити як одна сім'я, як хотів би цього Міхаель. Життя триває. Раніше він завжди захищав нас, тепер ми захищаємо його".

Корінна Шумахер з дочкою Джиною-Марією та сином Міком

Як відомо, після того, як Шумахер в 2013-му отримав серйозні травми голови на гірськолижному курорті в Альпах, достовірної інформації про його стан здоров'я вкрай мало. У 2018 році Daily Mail повідомляла, що екс-гонщик не прикутий до ліжка. Також з'являлися відомості про те, що Міхаель кілька разів відвідував паризьку клініку імені Жоржа Помпіду, де, ймовірно, проходив лікування з використанням стовбурових клітин.

У вересні минулого року з'явилася інформація, що дружина гонщика разом з Міхаелем перебралися на іспанську Мальорку, де Корінна раніше придбала у президента мадридського «Реала» Флорентіно Переса віллу за 30 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Міхаеля Шумахера продає дорогущу віллу на березі Женевського озера.

Фото Instagram

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