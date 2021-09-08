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Спорт

Його синові лише чотири роки: легенда тенісу страждає на хворобу Альцгеймера

18:59 8 вересня 2021
Гільєрмо Вілас

Легендарний тенісист 1970−80-х років минулого століття, чотириразовий переможець турнірів «Великого шолома» Гільєрмо Вілас страждає на хворобу Альцгеймера. Про погіршення стану здоров'я 69-річного аргентинця, у якого зростають проблеми з пам'яттю та спілкуванням, повідомило видання Olé. Останнім часом він практично не з'являється на публіці.

Зазначимо, що колишній суперник Бьорна Борга, Джона Макінроя та Івана Лендла вже багато років живе з дружиною і чотирма дітьми в Монте-Карло. Молодшій дитині легенди тенісу лише чотири роки.

Гільєрмо Вілас з дружиною і дітьми

За свою яскраву кар'єру Вілас виграв в цілому 62 турніри ATP, в тому числі «Ролан Гаррос», US Open і двічі Відкритий чемпіонат Австралії. Аргентинець — рекордсмен за кількістю перемог поспіль (46 виграшів з липня по вересень 1977 року) і сорекордсмен Відкритої ери за кількістю виграних турнірів за сезон (17 у 1977-му). Дивно, але він так і не став першою ракеткою світу (був другою), хоча в 1991-му, через два роки після закінчення кар'єри, Гільєрмо Віласа внесли до Зали тенісної слави.

За свою яскраву кар'єру аргентинець виграв 62 титули

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Міхаеля Шумахера, який бореться за життя, дала перше за останні роки інтерв'ю.

Фото Twitter Gᴜɪʟʟᴇʀᴍᴏ Vɪʟᴀs

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