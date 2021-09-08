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Спорт

Українська красуня Ярослава Магучіх стала віце-чемпіонкою «Діамантової ліги»

20:43 8 вересня 2021
Ярослава Магучіх

У середу, 8 вересня, в Цюриху (Швейцарія) стартував фінал «Діамантової ліги», в якій виступають найкращі легкоатлети світу.

Відразу дві українки — Ярослава Магучіх, яка виграла етап у Брюсселі, та Ірина Геращенко, котра стала найкращою в Юджині, — пробилися до фіналу стрибків у висоту (змагання пройшли на одній з центральних площ міста).

Конкуренція у наших дівчат була ще та! За призові місця боролися також олімпійська чемпіонка Марія Ласіцкене з Росії, срібна призерка Токіо Нікола Макдермотт (Австралія), ще одна австралійка Елеонор Паттерсон і Каміла Лічвінко з Польщі.

19-річна стрибунка з Дніпра, яка здобула на Іграх в столиці Японії «бронзу», блискуче взяла з першої спроби всі висоти від 193 до 203 см. Потім після двох невдалих спроб на 205 см Ярослава перенесла вирішальну на рекордні для себе 207 см, але, на жаль, не змогла взяти висоту, ставши віце-чемпіонкою «Діамантової ліги» -2021 і заробивши 12 тисяч доларів. Чемпіонкою ж стала Ласіцкене, яка взяла рекордні в сезоні 205 см (призові — 30 тисяч доларів), «бронза» дісталася Макдермотт (201 см; 7 тисяч доларів).

Ярослава Магучіх змагалася на одній з центральних площ Цюріха

Киянка Ірина Геращенко подолала висоту 196 см і в підсумку фінішувала четвертою.

Здорово виступила в змаганнях зі стрибків у довжину українка Марина Бех-Романчук, яка в останній спробі стрибнула на 6,75 метра і завоювала «бронзу» «Діамантової ліги» (плюс 7 тисяч доларів призових). Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо наша спортсменка стала п'ятою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучіх потрапила в скандал через спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

Фото Twitter Wanda Diamond League

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