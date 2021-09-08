Англія на 92-й хвилині пропустила гол у Польщі, Італія не програє 37 зустрічей поспіль: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У середу, 8 вересня, завершилася ігрова програма 6-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022, фінальна частина якого пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року на стадіонах Катару.

Група В

Косово — Іспанія — 0:2 (Форнальс, 32, Торрес, 90).

Греція — Швеція — 2:1 (Бакасетас, 62, Павлідіс, 78 — Куайсон, 80).

Турнірне становище: 1. Іспанія — 13 (6); 2. Швеція — 9 (4); 3. Греція — 6 (4); 4. Косово — 4 (5); 5. Грузія — 1 (5).

Група С

Італія — Литва — 5:0 (Кін, 11, 29, Уткус, 14, у свої ворота, Распадорі, 24, Ді Лоренцо, 54).

Скуадра Адзурра продовжує оновлювати свою рекордну безпрограшну серію. Після розгрому Литви підопічні Роберто Манчіні не програють уже протягом 37 матчів. Неймовірно!

Північна Ірландія — Швейцарія — 0:0. На 33-й хвилині Сеферович (Швейцарія) не реалізував пенальті.

Турнірне становище: 1. Італія — 14 (6); 2. Швейцарія — 8 (4); 3. Північна Ірландія — 5 (4); 4. Болгарія — 5 (5); 5. Литва — 0 (5).

Група Е

Білорусь — Бельгія — 0:1 (Прат, 33).

Червоні дияволи однією ногою вже у фінальній частині мундіалю. Підопічні Роберто Мартінеса випереджають на 9 очок Чехію та Уельс, і вже в наступному турі можуть гарантувати собі перше місце.

Уельс — Естонія — 0:0.

Турнірне становище: 1. Бельгія — 16 (6); 2. Чехія — 7 (5); 3. Уельс — 7 (4); 4. Білорусь — 3 (5); 5. Естонія — 1 (4).

Група I

Польща — Англія — 1:1 (Шиманські, 90+2 — Кейн, 72).

Англія однією ногою вже на ЧС-2022. Підопічним Гарета Саутгейта, які вперше втратили очки, достатньо набрати два очки у двох матчах, що залишилися.

Угорщина — Андорра — 2:1 (Салай, 9, Ботка, 18 — Льйовера, 82).

Албанія — Сан-Марино — 5:0 (Манай, 32, Лачі, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуні, 80).

Турнірне становище: 1. Англія — 18; 2. Албанія — 12; 3. Польща — 10; 4. Угорщина — 10; 5. Андорра — 3; 6. Сан-Марино — 0.

Група J

Ісландія — Німеччина — 0:4 (Гнабрі, 4, Рюдігер, 24, Сане, 56, Вернер, 89).

Північна Македонія — Румунія — 0:0.

Вірменія — Ліхтенштейн — 1:1 (Мхітарян, 45+5, з пенальті — Фрік, 80).

Збірна Ліхтенштейну набрала перше очко у відбіркових матчах до чемпіонату світу або Європи з жовтня 2019-го, коли вдома зіграла внічию з… Вірменією (1:1).

Турнірне становище: 1. Німеччина — 15; 2. Вірменія — 11; 3. Румунія — 10; 4. Північна Македонія — 9; 5. Ісландія — 4; 6. Ліхтенштейн — 1.

Додамо, що також були зіграні товариські матчі: Чехія — Україна — 1:1 (Видра, 90+3 — Корнієнко, 27), Болгарія — Грузія — 4:1 (Неделєв, 20, Ілієв, 34, з пенальті, Делєв, 44, Христов, 53 — Давіташвілі, 77).

Відеоогляд матчу Болгарія — Грузія — 4:1

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Казахстан створив сенсацію на полі боснійців.

Фото uefa.com

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