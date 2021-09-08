Збірна України на останніх секундах втратила перемогу в Чехії: відеоогляд матчу

У середу, 8 вересня, збірна України з футболу, яка зіграла в вересневих матчах відбору ЧС-2022 з Казахстаном (2:2) і з Францією (1:1), провела на стадіоні «Дусан Арена» в Пльзені контрольний поєдинок проти команди Чехії, що посідає в рейтингу ФІФА 31-е місце («жовто-сині» — на 25-й позиції).

Товариський матч

8 вересня (середа)

Чехія — Україна — 1:1

Україна: Бойко, Качараба, Тимчик, Кривцов (Соболь, 46), Сирота, Корнієнко, Макаренко (Шапаренко, 56) Зінченко, Ярмоленко (Кочергін, 76), Зубков (Булеца, 64), Сікан (Яремчук, 56).

Голи: Видра (90+3) — Корнієнко (27).

На поєдинок в Чехію команда Олександра Петракова прибула без восьми футболістів (Пʼятов, Матвієнко, Степаненко, Миколенко, Забарний, Сидорчук, Циганков і Малиновський), яких, за рішенням тренерського штабу, перед стартом у Лізі чемпіонів відпустили в клуби, але з трьома довикликаними гравцями — Юхимом Коноплею з «Шахтаря», а також з Владиславом Кочергіним і Сергієм Булецою з «Зорі».

Далеко не на всіх найсильніших міг розраховувати в спарингу і наставник збірної Чехії Ярослав Шилгави, що втратив з різних причин 14 (!) гравців (воротарі — Павленка, Вацлік і Коларж, захисники — Кудела, Боржек, Зіма, Челюстка, Брабек, півзахисники — Масопуст, Шевчик, Янкто, нападники — Крменчік, Пехарт, Шик).

У підсумку Петраков з перших хвилин довірив місце на полі одразу трьом дебютантам збірної — динамівцю Сироті, Качарабі з чеської «Славії» та Корнієнкові з «Шахтаря». Експериментальний склад виставив і Шилгави: з тих, хто був в «основі» в останній грі з Бельгією (0:3), зустріч у Пльзені у чехів почали лише чотири гравці.

Про те, що, незважаючи на товариський статус поєдинку, пристрасті на полі будуть кипіти ще ті, стало зрозуміло вже на 35-й секунді, коли Зінченко грубо «в'їхав» у суперника і отримав від словацького рефері заслужену жовту картку. А вже на 8-й хвилині лише самовідданість Кривцова і штанга врятували Україну від голу після удару з гострого кута Тецла.

Чехи продовжували тиснути і… пропустили. Швидка атака гостей закінчилася «прострілом» Тимчика через увесь штрафний чехів, і захисник «Шахтаря» Корнієнко (на радість близько тисячі наших уболівальників на трибунах) відзначив свій дебют у збірній шикарним «пострілом» у ближню «дев'ятку» — 0:1.

Щоправда, підопічні Шилгави швидко прийшли до тями і знову рвонули вперед. І в одному з епізодів нашим (цього разу Сироті) довелося знову виносити м'яч з порожніх воріт.

Після перерви (в збірній України ще дебютували Булеца та Кочергін із «Зорі») чехи не припинили спроб відігратися, а наші сподівал ися на швидкі контратаки. На 67-й хвилині після удару форварда «Славії» Тецла «жовто-синім» знову на допомогу прийшла штанга. Здавалося, за такого везіння «жовто-синіх» не увінчаються успіхом й інші атаки господарів поля. Але за кілька секунд до фінального свистка досвідчений Видра точним ударом з-за меж штрафного майданчика врятував Чехію від поразки — 1:1. Втретє за Петракова Україна не втримала переможний рахунок, закінчивши зустріч унічию.

Нагадаємо, що наступні відбірні матчі ЧС-2022 збірна України проведе в жовтні: 9-го підопічні Олександра Петракова зіграють у Хельсінкі з Фінляндією, а 12-го приймуть у Львові Боснію і Герцеговину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Франція в відборі ЧС-2022 обіграла Фінляндію, а Казахстан врятувався від поразки на полі боснійців.

Фото pravo. cz

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