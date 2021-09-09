Автор двох голів у ворота збірної України у відборі на ЧС-2022 попався на допінгу

Півзахисник «Тоболу» та збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два м'ячі національної команди у відбірковому матчі ЧС-2022 проти України та приніс своїй команді сенсаційну нічию (2:2), провалив допінг-тест.

«На жаль, інформація по Руслану Валіулліну про провал допінг-тесту підтверджується. Сам гравець поки нічого сказати не може, тому що сам нічого не знає. Як це позначиться на його кар'єрі й узагалі, що це було — навмисна дія, помилка лікаря збірної або просто непорозуміння — сказати не можна.

Матч Україна — Казахстан навряд чи буде анульований. Сам Руслан повідомив мені, що вже перебуває в Казахстані", — написав у своєму Telegram-каналі колишній спортивний директор «Актобе» Асхат Калжанов.

«До такої інформації я ставлюся негативно. Я цими справами не займаюся. Ми зіграли в Казахстані внічию, втратили важливі два очки. Я не звик на чужому горі будувати своє щастя», — відреагував на новину в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков на прес-конференції після контрольної зустрічі з Чехією (1:1).

Відзначимо, що футболіст, якому 9 вересня виповнюється 27 років, тільки в нинішній відбірній кампанії дебютував за національну збірну, за яку провів чотири поєдинки. Голи у ворота української збірної стали для нього першими у футболці збірної. У складі «Тоболу», за який виступає з початку 2019 року, Валіуллін став срібним призером чемпіонату-2020 та володарем Суперкубка країни-2021.

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