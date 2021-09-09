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Спорт

«Найцінніший гравець на кухні»: дружина Джоковича показала, як перша ракетка світу «медитує» після матчів US Open

11:13 9 вересня 2021
Новак Джокович із дружиною

Найкращий тенісист світу 34-річний Новак Джокович, який ушосте виграв Уїмблдон у день річниці весілля, продовжує успішний виступ на US Open, де він перемагав уже тричі — в 2011-му, 2015-му та 2018-му.

Обігравши італійця Маттео Берреттіні, серб 42-й раз у кар'єрі пробився до півфіналу турніру серії «Великого шолома». Дружина першої ракетки світу Єлена показала на своїй сторінці в Instagram, як її благовірний «медитує» після успішних поєдинків на кортах Нью-Йорка. До слова, доволі оригінальний метод…

Відзначимо, що Джокович у нинішньому сезоні вже переміг на трьох турнірах «Великого шолома» — Відкритому чемпіонаті Австралії, «Ролан Гарросі» та Уїмблдоні. У разі тріумфу на US Open йому вперше в кар'єрі підкориться «Великий шолом». Віримо, що з такою «підготовкою» Новаку все до снаги…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джокович придбав віллу в іспанській Марбельї та став сусідом Володимира Путіна.

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