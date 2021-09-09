У п'ятницю, 10 вересня, матчем у Олександрії відкриється ігрова програма 7-го туру чемпіонату України з футболу. Місцевий однойменний клуб зійдеться в дербі Кіровоградської області з «Інгульцем» із Петрового, який не програє вже у трьох поспіль матчах та піднявся з дна турнірної таблиці.

У суботу, 11 вересня, гранди вітчизняного футболу, «Динамо» та «Шахтар», проведуть календарні матчі перед стартом у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Поточний лідер зіграє на виїзді проти харківського «Металіста 1925», а гірники будуть у Києві екзаменувати «Дніпро-1», з яким мають однакову кількість очок — по 13. Також у Львові проти місцевого «Руху» зіграє ще один наш учасник єврокубків — луганська «Зоря».

Букмекери не вірять, що підопічні Мірчі Луческу та Роберто де Дзербі втратять очки в майбутніх поєдинках. Наприклад, контора «Фаворит» на перемогу «біло-синіх» приймає ставки з коефіцієнтом 1,25 (нічия — 6,0, виграш «Металіста 1925» — 12,0), на донецький клуб — 1,38 (нічия — 5,0, виграш «Дніпра-1» — 7,60).

У неділю, 12 вересня, тур продовжиться трьома поєдинками. «Минай» в Ужгороді прийме одеський «Чорноморець», «Колос», що залишився без головного тренера після відставки Руслана Костишина, зіграє вдома з «Маріуполем», а «Ворскла» у Полтаві поміряється силами з «Десною», яка після впевненого старту зазнала двох поспіль розгромних поразок.

Нарешті, завершиться ігрова програма 7-го туру в понеділок, 13 вересня, поєдинком між «Вересом» та «Львовом», який призначив новим головним тренером екс-наставника «Карпат» та «Чорноморця» білоруса Олега Дулуба.

Чемпіонат України. 7-й тур

10 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 1»

11 вересня (субота)

«Рух» — «Зоря» 14:00 «Футбол 2»

«Металіст 1925» — «Динамо» 17:00 «Футбол 2»

«Шахтар» — «Дніпро-1» 19:30 «Футбол 1»

12 вересня (неділя)

«Минай» — «Чорноморець» 14:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Маріуполь» 17:00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Десна» 19:30 «Футбол 1»

13 вересня (понеділок)

«Верес» — «Львів» 19:30 «Футбол 1»

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 16 очок (6 матчів);

2. «Шахтар» — 13 (6);

3. «Дніпро-1» — 13 (6);

4. «Десна» — 12 (6);

5. «Ворскла» — 11 (6);

6. «Олександрія» — 11 (6);

7. «Зоря» — 10 (6);

8. «Верес» — 8 (6);

9. «Інгулець» — 7 (6);

10. «Рух» — 7 (6);

11. «Металіст 1925» — 6 (6);

12. «Минай» — 5 (5);

13. «Колос» — 5 (5);

14. «Чорноморець» — 4 (6);

15. «Львів» — 2 (6);

16. «Маріуполь» — 1 (6);

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуби прем'єр-ліги дізналися суперників у 1/16 фіналу Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

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