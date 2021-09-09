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Спорт

Легендарний Холіфілд неприємно здивував фанатів перед довгоочікуваним поверненням у ринг

17:44 9 вересня 2021
Евандер Холіфілд

Легендарний американський боксер 58-річний Евандер Холіфілд старанно готується до повернення в ринг.

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій та суперважкій вазі показав відео свого тренування, що передує його поєдинку проти екс-чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) 44-річного Вітора Белфорта. Ось тільки побачене порадувало далеко не всіх фанатів боксера.

Уся справа в тому, що Евандер не показав достатньої швидкості та потужності, і, на думку шанувальників боксу, є блідою тінню себе самого в більш молоді роки. При цьому деякі з прихильників Холіфілда сподіваються, що їхній кумир цим відео лише вводить свого майбутнього суперника в оману, і покаже все, на що здатний, уже в самому бою. Але більшість все ж усвідомлюють, що екс-чемпіону світу вже під 60 років, і вік, звична річ, бере своє.

Нагадаємо, що бій між Холіфілдом та Белфортом пройде 11 вересня у Флориді. Евандер вийде в ринг уперше за 10 років, Вітор востаннє бився в октагоні три роки тому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-президент США Дональд Трамп буде коментувати бій між Холіфілдом та Белфортом.

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