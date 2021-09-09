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Спорт

Чемпіон світу з футболу Боатенг визнаний винним у домашньому насильстві

22:52 9 вересня 2021
Жером Боатенг із Шерін Зенлер та дочками

Чемпіон світу-2014 з футболу у складі збірної Німеччини захисник Жером Боатенг потрапляє у новини в нинішньому році найчастіше не через свої досягнення на футбольному полі.

Футболіст, який після десяти років виступів у «Баварії» перейшов до французького «Ліона», на початку 2021-го розлучився з ефектною польською моделлю Касею Ленхардт, після чого, за тиждень, її знайшли мертвою в його ж квартирі. Слідство не побачило причин, щоб притягнути Жерома до відповідальності за це, але Боатенг усе ж потрапив під суд — щоправда, в іншій справі.

Уся справа в тому, що зірковий футболіст, який дев'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, був звинувачений у домашньому насильстві. Представники прокуратури звинувачували його в нанесенні тілесних ушкоджень його колишній дівчині Шерін Зенлер, яка є до того ж матір'ю його дітей. Зокрема, слідство стверджувало, що Жером напав на неї, вдарив та вкусив під час відпустки в 2018 році на Канарських островах.

У підсумку, незважаючи на доводи, представлені адвокатами гравця, суддя визнав Боатенга винним та зобов'язав гравця виплатити дівчині моральну компенсацію в розмірі 1,8 млн євро. Але, як то кажуть, Жером ще легко відбувся, оскільки йому загрожував реальний термін і в тюрмі він міг провести найближчі п'ять років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-тренер загребського «Динамо» Зоран Мамич засуджений до 4,5 років в'язниці за фінансові махінації.

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