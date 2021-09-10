Мессі перевершив неймовірний рекорд результативності Пеле

У ніч на п'ятницю, 10 вересня, в Південній Америці пройшов черговий тур відбору на ЧС-2022.

Збірна Аргентини приймала на своєму полі аутсайдера, Болівію, і розгромила суперника — 3:0. Усі три м'ячі у складі альбі-селесте забив Ліонель Мессі, який перейшов до французького «ПСЖ». Таким чином, Лео довів загальну кількість м'ячів за національну команду до 79-ти та перевершив рекорд Короля футболу Пеле за кількістю голів (77) за південноамериканські збірні.

Відеоогляд матчу Аргентина — Болівія — 3:0

«Я дуже хотів насолодитися цим. Я довго чекав цього та мріяв. Це унікальний момент, тому що це сталося після стількох очікувань. Кращого місця годі й чекати, щоб відсвяткувати це. Моя мама, мої брати — на трибуні. Їм довелося через багато пройти, і сьогодні вони тут святкують, від чого я дуже радий», — цитує рекордсмена прес-служба збірної Аргентини у Twitter.

Додамо, що цей результат дозволяє альбі-селесте посідати друге місце у відборі на мундіаль. Аргентинці на шість очок відстають від Бразилії, яка обіграла вдома Перу (2:0) та продовжує йти без втрат після восьми зіграних матчів.

Відеоогляд матчу Бразилія — Перу — 2:0

Відзначимо, що від південноамериканської зони безпосередньо до фінальної частини ЧС-2022 виходять чотири команди, а п'ята буде виборювати путівку на мундіаль у міжконтинентальному плей-оф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мессі після дебюту за «ПСЖ» ощасливив воротаря суперника.

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