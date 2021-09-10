Українець Проценко став віце-чемпіоном «Діамантової ліги»

У швейцарському Цюриху пройшов фінал «Діамантової ліги» — престижного комерційного змагання для легкоатлетів.

У секторі для стрибків у висоту слідом за «сріблом» Ярослави Магучих віце-чемпіоном «Діамантової ліги» став також Андрій Проценко з Херсона. 33-річний українець із третьої спроби взяв висоту 2,30 м та лише чотири сантиметри поступився італійцю Джанмарко Танбері.

Ще одна наша співвітчизниця, легкоатлетка Ганна Рижикова, прийшла до фінішу третьою в бігу на 400 метрів із бар'єрами. Показавши результат 53,70 сек., 31-річна дніпрянка поступилася Фемке Бол із Нідерландів та американці Шамьє Літтл, але на шість сотих секунди випередила іншу українку Вікторію Ткачук, яка пробігла з персональним рекордом.

Відеоогляд фіналу «Діамантової ліги»

Відзначимо, що змагання в Цюриху завершили сезон «Діамантової ліги"-2021. З 23 травня по 9 вересня пройшло 12 етапів комерційних змагань у 10 різних країнах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих із рекордом тріумфувала на етапі «Діамантової ліги» в Стокгольмі.

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