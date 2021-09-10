«Це лише для мене»: мати Роналду сфотографувалася із «солодкою» статуєю сина

Мама п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» португальця Кріштіану Роналду, раціон харчування якого розкрив його особистий кухар, отримала у свою колекцію незвичайне фото зі знаменитим сином.

Марія Долорес душ Сантуш Авейру сфотографувалася з… шоколадною статуєю Кріштіану. На її виготовлення португальський шоколатьє Жорже Кардозу витратив близько 200 годин та приблизно 120 кг шоколаду, присвятивши виготовлення «солодкої» фігури виступу футболіста на Євро-2020, де він став найкращим бомбардиром.

«Хтось хоче шматочок шоколаду? Це лише для мене», — підписала жінка під фото, яке розмістила на своїй сторінці в Instagram, що має 2,3 млн підписників.

Нагадаємо, що Роналду влітку змінив туринський «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед», у якому вже виступав в 2003--2009 роках, ставши тричі чемпіоном Англії та вигравши Лігу чемпіонів в 2008-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати Роналду в сльозах розповіла про «доросле» прохання онука.

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