26.63 / 26.82 31.38 / 31.71
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Це лише для мене»: мати Роналду сфотографувалася із «солодкою» статуєю сина

13:31 10 вересня 2021
Кріштіану Роналду з матір&#39;ю

Мама п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» португальця Кріштіану Роналду, раціон харчування якого розкрив його особистий кухар, отримала у свою колекцію незвичайне фото зі знаменитим сином.

Марія Долорес душ Сантуш Авейру сфотографувалася з… шоколадною статуєю Кріштіану. На її виготовлення португальський шоколатьє Жорже Кардозу витратив близько 200 годин та приблизно 120 кг шоколаду, присвятивши виготовлення «солодкої» фігури виступу футболіста на Євро-2020, де він став найкращим бомбардиром.

«Хтось хоче шматочок шоколаду? Це лише для мене», — підписала жінка під фото, яке розмістила на своїй сторінці в Instagram, що має 2,3 млн підписників.

Нагадаємо, що Роналду влітку змінив туринський «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед», у якому вже виступав в 2003--2009 роках, ставши тричі чемпіоном Англії та вигравши Лігу чемпіонів в 2008-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати Роналду в сльозах розповіла про «доросле» прохання онука.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Отримають допомогу в розмірі 10 місячних пенсій: у ПФУ розповіли про особливості виплат одній групі пенсіонерів

Пугачова і Краснов

Пугачова у сльозах помолилася біля труни: в Москві прощаються з Борисом Красновим

Трудова книжка

Хочеться на пенсію, а трудового стажу не вистачає: що робити в цьому випадку

паспорт і гроші

Щорічна індексація пенсій: в Раді прийняли важливе для багатьох українців рішення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.