«Займіться собою»: Магучих різко відреагувала на критику за фото з російською чемпіонкою

20-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка стала віце-чемпіонкою «Діамантової ліги», не побажала відмовчуватися після чергового звинувачення у «зраді».

Відзначимо, що після завершення фіналу престижних змагань у Цюриху в мережі з'явилося фото, на якому Ярослава стоїть у компанії росіянки Марії Ласіцкене та ще кількох спортсменок, у тому числі своєї співвітчизниці Ірини Геращенко.

Як і після спільної фотографії на Олімпіаді в Токіо, і цього разу на дніпрянку вилився шквал критики, що змусило спортсменку публічно емоційно висловитися.

«Із завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б висловлювати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою та використовуйте час із користю!

Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?

Тепер стосовно фото: воно було зроблене на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар'єру й хотіла зафіксувати ці спогади! І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт — представниця Австралії, будьте уважнішими, будь ласка", — написала Магучих на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, після прильоту з Токіо спортсменка, виступаючи перед журналістами під час прес-конференції в аеропорту, запевнила, що «дуже поважає воїнів, які борються за те, щоб спортсмени могли виступати на міжнародній арені», критика, що обрушилася на неї, «додасть їй досвіду та зробить сильнішою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих залишила олімпійську чемпіонку росіянку Ласіцкене без «золота» етапу «Діамантової ліги».

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