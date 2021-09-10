Екс-футболіст «Металіста», який грав у Лізі Європи, помер у 27 років

У віці 27 років помер колишній футболіст харківського «Металіста» Денис Барвінко. Про смерть повідомив офіційний сайт Асоціації футболу Дніпропетровської області, при цьому не уточнюючи причину смерті.

Народившись у Дніпропетровську, перші кроки у футболі Денис робив у академії запорізького «Металурга», також грав у дитячо-юнацькій лізі за «Металіст». В основній команді харків'ян дебютував у матчі Кубка України-2011/2012 проти «Берегвідейка» (3:0).

Загалом провів за «Металіст» у всіх турнірах 11 матчів (без забитих м'ячів) у період 2011--2013 рр., у тому числі відіграв повний матч кваліфікації Ліги Європи проти бухарестського «Динамо» (2:1).

Денис Барвинко (в желтом) сыграл за "Металлист" 11 матчей

Рано завершивши ігрову кар'єру, Барвінко перейшов на тренерську діяльність. Останнім часом працював із аматорською командою «Енергія», яка виступає в чемпіонаті Дніпропетровської області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер віце-чемпіон світу Ярослав Думанський, який грав проти Дієго Марадони.

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