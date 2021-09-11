«Інгулець» програв «Олександрії» в дербі та перервав рекордну серію: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 10 вересня, ігрова програма 7-го туру української прем'єр-ліги відкрилася в Олександрії, де в дербі Кіровоградської області зійшлися місцевий однойменний клуб та «Інгулець» із Петрового.

Чемпіонат України. 7-й тур

10 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Інгулець» (Петрово) — 1:0 (Гринь, 53).

«Інгулець» приїхав у гості до сусідів, маючи за плечима рекордну для себе безпрограшну серію з трьох матчів без поразок в елітному дивізіоні, завдяки якій команді Сергія Лавриненка вдалося піднятися з дна турнірної таблиці. Але у звітному поєдинку гості очками розжитися не змогли. Олександрійці й перевагою володіли по ходу гри, і одним із моментів у другому таймі розпорядилися, коли Гринь прийняв у штрафному майданчику закидання від Калюжного зі своєї половини поля й точно пробив під голкіпером. Єдиний гол приніс «Олександрії» повноцінні три очки та другий рядок (як мінімум на добу) в турнірній таблиці.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 16 очок (6 матчів);

2. «Олександрія» — 14 (7);

3. «Шахтар» — 13 (6);

4. «Дніпро-1» — 13 (6);

5. «Десна» — 12 (6);

6. «Ворскла» — 11 (6);

7. «Зоря» — 10 (6);

8. «Верес» — 8 (6);

9. «Рух» — 7 (6);

10. «Інгулець» — 7 (7);

11. «Металіст 1925» — 6 (6);

12. «Минай» — 5 (5);

13. «Колос» — 5 (5);

14. «Чорноморець» — 4 (6);

15. «Львів» — 2 (6);

16. «Маріуполь» — 1 (6);

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»).

Також в рамках 7-го туру будуть зіграні такі матчі: «Рух» — «Зоря», «Металіст 1925» — «Динамо», «Шахтар» — «Дніпро-1» (11 вересня), «Минай» — «Чорноморець», «Колос» — «Маріуполь», «Ворскла» — «Десна» (12 вересня), «Верес» — «Львів» (13 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер екс-футболіст «Металіста» Денис Барвінко, яки грав за харківський клуб у Лізі Європи.

Фото ФК «Олександрія»

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