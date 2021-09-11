Збірній України пообіцяли 10 мільйонів за перемогу над Росією

У суботу, 11 вересня, чоловіча збірна України проведе у Гданську поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу проти третьої команди світового рейтингу — Росії (пряма телетрансляція матчу на каналі Xsport о 18:30).

У підопічних латвійського фахівця Угіса Крастіньша перед грою з принциповим суперником з'явився додатковий стимул: українським волейболістам обіцяно за перемогу 10 млн гривень. Про це президент Федерації волейболу України Михайло Мельник повідомив на сторінці ФВУ в Facebook.

«В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати, — зазначив Михайло Мельник. — Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної зараз у нас є можливість мотивувати наших хлопців і дівчат на гру не лише словами, а й фінансово.

Вітчизняний волейбол вимагає більшої фінансової підтримки не лише від українського бізнесу, але й від держави. Завдяки державним програмам розвитку волейболу збірні Польщі та Сербії зовсім недавно вигравали чемпіонати світу та Європи.

Лише за гідної уваги до волейболу з боку української влади ми зможемо досягти досить пристойних успіхів на європейських та світових форумах".

Нагадаємо, що в попередні роки Україна і Росія перетиналися в очних поєдинках тричі, і у всіх зустрічах на чемпіонатах Європи 1993, 1995 і 2005 років наші хлопці поступилися суперникам — 0:3.

Мало сумніваються букмекери в успіху росіян і цього разу. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу підопічних фінського фахівця Туомаса Саммельвуо приймає з коефіцієнтом 1,10, на виграш України — 7,00. У будь-якому випадку, тримаємо кулаки за наших хлопців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Владислав Сіренко «вирубав» росіянина Олександра Устинова в першому ж раунді бою в Парижі.

Фото cev.eu

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter