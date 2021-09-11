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Спорт

Гол-красень українця Романа Безуса визнали найкращим за підсумками місяця: відео шедевра

12:03 11 вересня 2021
Роман Безус

Футболіст збірної України Роман Безус, який в останній момент потрапив до заявки національної команди на Євро-2020, визнаний автором найкращого голу «Гента» за підсумками серпня, повідомляє офіційний Twitter бельгійського клубу.

У поєдинку проти іменитого «Брюгге» ексфутболіст «Динамо» допоміг своїй команді розгромити суперника — 6:1. В одному з епізодів матчу на 61-й хвилині Безус підхопив м'яч за межами штрафного майданчика, в стилі Ліонеля Мессі обіграв ледь не половину гостьової команди і потужно пробив у дальній кут воріт. Шедевр!

Зазначимо, що це була перша поява Романа Безуса на полі у футболці «Гента» в нинішньому сезоні.

Роман Безус з призом автору найкращого голу "Гента" в серпні

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Гент» продав «Бенфіці» форварда збірної України Романа Яремчука за 17 млн євро.

Фото ФК Гент

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