Зоряний конкурент Зінченка в «МанСіті» проведе Різдво у в'язниці
Чемпіон світу в складі збірної Франції Бенжамен Менді, якого звинувачують в згвалтуванні, схоже, не скоро повернеться на футбольне поле. За підсумками чергового слухання в суді 27-річному конкуренту українця Олександра Зінченка за місце в «основі» «Манчестер Сіті», якому раніше відмовили у виході під заставу, продовжили термін перебування під вартою до 24 січня 2022 року, повідомляє «Бі-бі-сі».
Нагадаємо, що колись найдорожчому захиснику в світовому футболі (у 2017-му «Сіті» заплатив за Бенжамена «Монако» 57,7 млн євро) пред'явили звинувачення в зв'язку з чотирма епізодами згвалтування і одним епізодом насильства на грунті сексу. Ці випадки сталися в період з жовтня 2020-го по серпень 2021-го. Звинувачення надійшли від трьох дівчат старших за 16 років (одній із заявниць не було 18). «Манчестер Сіті» відсторонив футболіста до кінця розслідування.
Також за тими ж звинуваченнями в суді виступив 40-річний Луї Саа Маттурі. Ніхто з підозрюваних не визнав провини і не зробив ніяких заяв.
Зазначимо, що це не перші проблеми з законом зоряного француза, який, щоправда, провів за «МС» лише 50 матчів (2 голи і 10 результативних передач), але при цьому виграв з командою три титули УПЛ, два Кубки англійської ліги і Суперкубок країни. Свого часу Менді загрожував серйозний штраф за водіння автомобіля без страховки, а ще він закочував вечірки під час локдауну.
Фото ФК «Манчестер Сіті», Kelvin Media59
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