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Спорт

Зоряний конкурент Зінченка в «МанСіті» проведе Різдво у в'язниці

14:34 11 вересня 2021
Бенжамен Менді та Олександр Зінченко

Чемпіон світу в складі збірної Франції Бенжамен Менді, якого звинувачують в згвалтуванні, схоже, не скоро повернеться на футбольне поле. За підсумками чергового слухання в суді 27-річному конкуренту українця Олександра Зінченка за місце в «основі» «Манчестер Сіті», якому раніше відмовили у виході під заставу, продовжили термін перебування під вартою до 24 січня 2022 року, повідомляє «Бі-бі-сі».

Нагадаємо, що колись найдорожчому захиснику в світовому футболі (у 2017-му «Сіті» заплатив за Бенжамена «Монако» 57,7 млн євро) пред'явили звинувачення в зв'язку з чотирма епізодами згвалтування і одним епізодом насильства на грунті сексу. Ці випадки сталися в період з жовтня 2020-го по серпень 2021-го. Звинувачення надійшли від трьох дівчат старших за 16 років (одній із заявниць не було 18). «Манчестер Сіті» відсторонив футболіста до кінця розслідування.

Бенжамена Менді доправили до суду на тюремному фургоні

Також за тими ж звинуваченнями в суді виступив 40-річний Луї Саа Маттурі. Ніхто з підозрюваних не визнав провини і не зробив ніяких заяв.

Зазначимо, що це не перші проблеми з законом зоряного француза, який, щоправда, провів за «МС» лише 50 матчів (2 голи і 10 результативних передач), але при цьому виграв з командою три титули УПЛ, два Кубки англійської ліги і Суперкубок країни. Свого часу Менді загрожував серйозний штраф за водіння автомобіля без страховки, а ще він закочував вечірки під час локдауну.

Француз - триразовий чемпіон англійської прем'єр-ліги у складі "Манчестер Сіті"

Фото ФК «Манчестер Сіті», Kelvin Media

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