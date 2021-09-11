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Спорт

«Я тобі вірю»: Даяна Ястремська приємно здивувала шанувальників новою піснею

17:39 11 вересня 2021
Даяна Ястремська

Одна з найкращих тенісисток України Даяна Ястремська (51-а в рейтингу WTA), котру повністю виправдали у допінгового справі, представила в Instagram свою нову пісню «Я тебе вірю».

«DY Я тобі вірю» на всіх майданчиках", — прокоментувала 21-річна друга ракетка України, яка нещодавно сенсаційно дійшла до півфіналу US Open у міксті, свій новий трек.

Нагадаємо, що свою першу пісню, яка називається «Тисячі мене», Даяна, опублікувала навесні минулого року. Тоді кліп одеситки на YouTube набрав майже 500 тисяч переглядів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська підкинула шанувальникам нові пікантні фото.

Фото Instagram

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