Голи Циганкова і Гармаша принесли «Динамо» гостьову перемогу над «Металістом 1925»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 11 вересня, поєдинками у Львові, Харкові та Києві триває програма 7-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 7-й тур

11 вересня (субота)

«Металіст 1925» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 47, Гармаш, 53).

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68), Леднєв (Гармаш, 46), Циганков (Караваєв, 77), де Пена (Вербич, 68), Шкурін (Супряга, 77) .

На дебютний поєдинок проти «Металіста 1925» динамівці прилетіли без травмованих Буяльського, Попова і Кулача, дискваліфікованого героя матчу Україна — Франція Шапаренка та венесуельського форварда-новачка Раміреса, який ізольований у розташуванні збірної країни з підозрою на коронавірус. Зате вперше до заявки «біло-синіх» на гру потрапив бразилець Вітіньо, якого «Динамо» купило у «Атлетико Паранаенсе».

Не бракувало кадрових проблем і в команди Валерія Кривенцова: через проблеми зі здоров'ям поза грою опинилися Дерек, Пономар, Жичиков, Русин і Дмитренко, який через важку травму коліна вибув з футболу на 7−8 місяців.

У першому таймі поєдинку, який відвідали майже 17 тисяч уболівальників, динамівці володіли ігровою перевагою, але отримати вигоди з нього не змогли. Так, Кендзьора на 34-й хвилині забив гол, але після перегляду VAR взяття воріт відмінили через офсайд у Сироти. Більш того, в рахунку могли повести харків'яни, але після удару Ременюка «Динамо» врятувала поперечина.

На самому початку другого тайму динамівці шокували харківську публіку двома голами. І якщо до взяття воріт Циганкова запитань не було, то м'яч Гармаша, котрий вийшов на заміну, спочатку скасували через офсайд, але після тривалого перегляду VAR все ж зарахували — 0:2.

Додамо, що команда Мірчі Луческу, у якої у вівторок, 14 вересня, на столичному «Олімпійському» старт у Лізі чемпіонів поєдинком проти «Бенфіки», збільшила свою безпрограшну серію в чемпіонаті України до 24 матчів (20 перемог, 4 нічиї) і впевнено очолює турнірну таблицю.

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 1:1 (Борячук, 37 — Сайядманеш, 74).

Команда Віктора Скрипника, яка 16 вересня в Норвегії буде стартувати в Лізі конференцій матчем проти «Буде-Глімт», провела на «Арені Львів» свій 600-й поєдинок в чемпіонаті України (300-й в гостях). Опонентом луганчан став «Рух», який виграв до цього п'ять (!) домашніх зустрічей УПЛ поспіль. За іронією долі, саме після поразки від «Зорі» успішна серія львів'ян почалася, у грі з командою Скрипника вона і закінчилася. На третій у сезоні гол Борячука гості відповіли точним ударом іранця Сайядманеша.

10 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Гринь, 53).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 19 очок (7 матчів);

2. «Олександрія» — 14 (7);

3. «Шахтар» — 13 (6);

4. «Дніпро-1» — 13 (6);

5. «Десна» — 12 (6);

6. «Ворскла» — 11 (6);

7. «Зоря» — 10 (6);

8. «Верес» — 8 (6);

9. «Рух» — 7 (6);

10. «Інгулець» — 7 (7);

11. «Металіст 1925» — 6 (7);

12. «Минай» — 5 (5);

13. «Колос» — 5 (5);

14. «Чорноморець» — 4 (6);

15. «Львів» — 2 (6);

16. «Маріуполь» — 1 (6);

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»).

Також в рамках 7-го туру будуть зіграні такі матчі: «Шахтар» — «Дніпро-1» (11 вересня), «Минай» — «Чорноморець», «Колос» — «Маріуполь», «Ворскла» — «Десна» (12 вересня), «Верес» — «Львів» (13 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» забило сім сухих голів у ворота «Колоса».

Фото ФК «Металіст 1925»

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